Він Дизель звинувачений у сексуальному насильстві

Зірка голлівудських бойовиків Він Дізель, який нещодавно помирився з Дуейном Джонсоном, опинився у центрі гучного секс-скандалу. 56-річного актора звинувачує його колишня особиста помічниця Аста Йонасон. У позовній заяві вона стверджує, що стала жертвою сексуального насильства під час зйомок п'ятої частини фільму «Форсаж» у 2010 році.

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Аста заявила, що Дизель домагався її у номері готелю St Regis в Атланті. Вона ясно і чітко висловила актору свою незгоду та небажання, проте це не допомогло. Коли ситуація загострилася до краю, вона голосно закричала і спробувала втекти у ванній, але Дизель упіймав її, притиснув до стіни своїм тілом і здійснив акт мастурбації.

Йонассон також подала позов до продюсерської компанії One Race Films, якою керує сестра актора Саманта Вінсент. Аста стверджує, що була звільнена за кілька годин після інциденту в готелі.

«Потерпілій було цілком очевидно, що вона була звільнена, тому що більше не була цікава — Він Дізель використав її для задоволення своїх сексуальних бажань», — наголошується в позові.

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У судовому документі також зазначається: «Пані Йонасон відчувала себе безпорадною, її самооцінку було підірвано. Вона почала сумніватися у своїх власних професійних навичках. Вона задумалася, чи не доведеться їй розплачуватись за успішну кар'єру власним тілом».

Аста заявила, що за кілька днів до інциденту з Вином Дизелем один із керівників продюсерської компанії зробив їй непристойну пропозицію у тому ж готелі в Атланті.

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Судовий позов включає також звинувачення в гендерній дискримінації, емоційному стресі та незаконному звільненні.

Адвокат відомого актора Браян Фрідман заявив, що його клієнт повністю заперечує твердження позивачки.

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«Він уперше чує про цю ситуацію, яка нібито сталася понад 13 років тому, і категорично відкидає заяву колишньої співробітниці, яка пропрацювала з ним лише дев'ять днів», — йдеться у письмовій відповіді адвоката на запит CNN.

Крім «Форсажу» (ці бойовики стали однією з найкасовіших франшиз в історії Голлівуду), Він Дізель відомий за такими фільмами, як «Вартові Галактики», «ХХХ» та «Ріддік». Він входить до рейтингу найоплачуваніших акторів Голлівуду.

Нагадаємо, раніше у гучний секс-скандал потрапив лідер культового гурту Rammstein Тілль Ліндеманн, якого звинувачувала у зґвалтуванні співачка Шелбі Лінн.

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