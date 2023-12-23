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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2009
Скульптор: Raul Rubio
Розмір: 36×34 cm Із експозиції «Shvets Museum»
Кілька днів тому свій 60-річний ювілей відзначив один із найхаризматичніших акторів Голлівуду Бред Пітт. Ще в юності він вирішив, що неодмінно повинен стати актором, і присвятив цьому своє життя. Результат відомий всім — Пітт досягнув успіху і як актор, і як продюсер. Проте, звичайно ж, глядачі цінують в першу чергу його акторську гру.
От лише кілька фактів, які здатні пролити світло на унікальність цієї неймовірно успішної людини.
Родина майбутньої зірки Голлівуду була дуже релігійною. Але ця обставина зовсім не заважала Бреду мріяти про акторську карʼєру.
Зразу ж після закінчення університету, де він вивчав журналістику і рекламу, Пітт відправився до Голлівуду з наміром стати актором. З собою у нього було трохи більше 300 доларів.
До речі, справжнє його ім’я — Вільям Бредлі Пітт. Але він скоротив його до Бреда Пітта, вирішивши, що так звучить гучніше, та й запам’ятовується краще.
У пошуках своїх перших ролей Пітт встиг попрацювати і вантажником, і водієм, і навіть чистильником басейнів.
Всесвітню популярність йому принесла роль в «Інтерв'ю з вампіром», де він зіграв з Антоніо Бандерасом і Томом Крузом.
Хто б міг подумати, але довгоочікуваний «Оскар» актор отримав не за акторську гру, а за продюсерську роботу над фільмом «12 років рабства».
Любовні історії голлівудського красунчика заслуговують окремої публікації. Варто зупинитися лише на деяких із них. В молодості Бред зустрічався з дружиною чемпіона світу з боксу Майка Тайсона. Та коли той пригрозив супернику розправою, все закінчилося досить швидко.
А от про історію кохання Бреда Пітта і Анджеліни Джолі можна було б писати книжки. У них шестеро спільних дітей, троє своїх і троє усиновлених.
Актор дуже любить мотоцикли. У його гаражі є навіть радянський «Урал» з коляскою.
Коли Боед відростив бороду, він пояснив це тим, що вона приховує його підборіддя, яке «формою нагадує дупу».
У Бреда Пітта є власна виноробня, і він випускає вино під своєю маркою.
Пітт добре володіє японською мовою. Не так досконало, як Стівен Сігал, але на досить гідному рівні.
Під час зйомок фільму «Троя», де актор зіграв роль Ахіллеса, він загадковим збігом обставин порвав собі ахіллесове сухожилля.
Бред Бітті заборонив своїм дітям слухати пісні Ріанни і шукати в інтернеті інформацію про нього і про Джолі.
Заради зйомок в «Бійцівському клубі» актор зіпсував собі передні зуби, але після закінчення роботи над фільмом відновив.
У фільмах Бертона «Сонна лощина» і «Чарлі і шоколадна фабрика» Пітт міг зіграти головні ролі, проте в обох випадках вони були віддані Джонні Деппу.
У Бреда Пітта погана пам’ять на обличчя. Принаймні, він сам так каже.
А ще кажуть, що у актора і колишнього американського президента Барака Обами був спільний предок, який жив наприкінці 18-го століття. Ну, то й нехай собі кажуть, аби тільки не переставали захоплюватися, вважає Пітт…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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