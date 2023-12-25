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Американський інститут кіно назвав найкращі фільми і серіали 2023 року

13:30 25 грудня 2023
Найкращі фільми та серіали 2023 за версією AFI

Американський інститут кіно (AFI) за традицією назвав наприкінці грудня 10 найкращих фільмів і 10 найкращих серіалів року, що минає. Обидва списки складено в алфавітному порядку (відповідно до їхніх назв англійською мовою). AFI ніколи не розставляє відібрані ним картини і серіали по місцях. Раніше в цьому році AFI включив Софі Лорен до свого списку 50 найвидатніших кіноактрис в історії.

НАЙКРАЩІ ФІЛЬМИ 2023 РОКУ

  • «Американське чтиво» (American Fiction) — режисер Корд Джефферсон, у головних ролях Джеффрі Райт і Трейсі Елліс Росс.
  • «Барбі» (Barbie) — режисер Грета Гервіг, у головних ролях Марго Роббі та Раян Гослінг. Найкасовіший фільм 2023 року. Збори у світовому прокаті склали 1 млрд 441 млн доларів.
  • «Залишені» (The Holdovers) — режисер Александр Пейн, у головних ролях Пол Джаматті та Домінік Сесса.
  • «Вбивці квіткової повні» (Killers of the Flower Moon) — режисер Мартін Скорсезе, у головних ролях Леонардо Ді Капріо і Роберт де Ніро.
  • «Маестро» (Maestro) — режисер Бредлі Купер, у головних ролях Бредлі Купер і Кері Малліган. Біографічна драма про життя знаменитого американського композитора Леонарда Бернстайна.
  • «Травень грудень» (May December) — режисер Тодд Гейнс, у головних ролях Наталі Портман і Джуліанна Мур.
  • «Оппенгеймер» (Oppenheimer) — режисер Крістофер Нолан, у головних ролях Кілліан Мерфі та Емілі Блант. Фільм розповідає про життя творця атомної бомби Роберта Оппенгеймера.
  • «Минулі життя» (Past Lives) — режисер Селін Сон, у головних ролях Ґрета Лі і Тео Ю.
  • «Бідні-нещасні» (Poor Things) — режисер Йоргос Лантімос, у головних ролях Емма Стоун, Марк Руффало, Віллем Дефо. Фільм отримав головну нагороду Венеціанського міжнародного кінофестивалю «Золотий лев».
  • «Людина-павук: Павутина всесвітів» (Spider-Man: Across the Spider-Verse) — режисери Жуакін Душ Сантуш, Кемп Пауерс, Джастін Томпсон. Єдиний анімаційний фільм у списку AFI.

НАЙКРАЩІ СЕРІАЛИ 2023 РОКУ

  • «Початкова школа Ебботт» (Abbott Elementary) — 2-й сезон.
  • «Ведмідь» (The Bear) — 2-й сезон.
  • «Гризня» (Beef) — 1-й сезон.
  • «Служба присяжного» (Jury Duty) — реаліті-шоу, 1-й сезон.
  • «Одні з нас» (The Last of Us) — 1-й сезон (відомий також як «Останні з нас»)
  • «Ранкове шоу» (The Morning Show) — 3-й сезон.
  • «Вбивства в одній будівлі» (Only Murders in the Building) — 3-й сезон.
  • «Покерфейс» (Poker Face) — 1-й сезон.
  • «Пси резервації» (Reservation Dogs) — 3-й сезон.
  • «Спадкоємці» (Succession) — 4-й сезон.

Раніше повідомлялося про те, хто став лауреатом Каннського кінофестивалю.

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