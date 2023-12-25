37.57 / 38.14 41.19 / 42.00
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Ідеальний салат до новорічного столу: рідні та друзі будуть у захваті

20:15 25 грудня 2023
Салат з ківі

Легкий у приготуванні, смачний за змістом і красивий по подачі салат з курячим філе буде до вподоби всім. Інгредієнти для нього доступні, а смак точно сподобається навіть вишуканому гурману, ділиться кулінарка Ольга Давиденко-Гриненко.

Інгредієнти:

  • Куряче філе — 2 шт.
  • Чорнослив — 100 г
  • Яйця — 3 шт.
  • Морква — 1 шт.
  • Твердий сир — 100 г
  • Майонез — на смак
  • Ківі та гранат для прикрашання

Приготування:

Куряче філе, моркву та яйця відварюємо до готовності.

РЕКЛАМА

Куряче філе і чорнослив нарізаємо на маленькі шматочки.

Яйця та моркву натираємо на великій тертці.

Сир натираємо на маленькій тертці.

РЕКЛАМА

В середину миски ставимо стакан та збираємо салатик: першим шаром викладаємо курку та змащуємо майонезом, другим шаром чорнослив, третім — яйця, знову майонез, четвертим шаром морква, майонез, останнім сир та майонез.

Прикрашаємо ківі та гранатом.

РЕКЛАМА

Радимо також приготувати на святковий стіл новорічний салат з морепродуктів «Аріель».

Читайте також: Салат «Загадка» від Людмили Борщ: просто знахідка у разі раптового приходу гостей

293

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кредитна картка

Обмеження прав та блокування банківських карток: у Раді розповіли, як каратимуть українців-біженців, які уникають мобілізації

Зіркові треки

Терезам — нові знайомства, Стрільцям та Левам — нові можливості: гороскоп на тиждень 25 — 31 грудня

Том Круз та Ельсіна Хайрова

За 5 фунтів стерлінгів: мультимільйонер Том Круз запросив російську коханку на романтичне побачення

Путін і Макрон

Макрон простягає руку путіну: що повідомляють французькі оглядачі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту