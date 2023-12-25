Ідеальний салат до новорічного столу: рідні та друзі будуть у захваті
Легкий у приготуванні, смачний за змістом і красивий по подачі салат з курячим філе буде до вподоби всім. Інгредієнти для нього доступні, а смак точно сподобається навіть вишуканому гурману, ділиться кулінарка Ольга Давиденко-Гриненко.
Інгредієнти:
- Куряче філе — 2 шт.
- Чорнослив — 100 г
- Яйця — 3 шт.
- Морква — 1 шт.
- Твердий сир — 100 г
- Майонез — на смак
- Ківі та гранат для прикрашання
Приготування:
Куряче філе, моркву та яйця відварюємо до готовності.
Куряче філе і чорнослив нарізаємо на маленькі шматочки.
Яйця та моркву натираємо на великій тертці.
Сир натираємо на маленькій тертці.
В середину миски ставимо стакан та збираємо салатик: першим шаром викладаємо курку та змащуємо майонезом, другим шаром чорнослив, третім — яйця, знову майонез, четвертим шаром морква, майонез, останнім сир та майонез.
Прикрашаємо ківі та гранатом.
Радимо також приготувати на святковий стіл новорічний салат з морепродуктів «Аріель».
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