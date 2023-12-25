Ідеальний салат до новорічного столу: рідні та друзі будуть у захваті

Легкий у приготуванні, смачний за змістом і красивий по подачі салат з курячим філе буде до вподоби всім. Інгредієнти для нього доступні, а смак точно сподобається навіть вишуканому гурману, ділиться кулінарка Ольга Давиденко-Гриненко.

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Інгредієнти: Куряче філе — 2 шт.

Чорнослив — 100 г

Яйця — 3 шт.

Морква — 1 шт.

Твердий сир — 100 г

Майонез — на смак

Ківі та гранат для прикрашання

Приготування:

Куряче філе, моркву та яйця відварюємо до готовності.

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Куряче філе і чорнослив нарізаємо на маленькі шматочки.

Яйця та моркву натираємо на великій тертці.

Сир натираємо на маленькій тертці.

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В середину миски ставимо стакан та збираємо салатик: першим шаром викладаємо курку та змащуємо майонезом, другим шаром чорнослив, третім — яйця, знову майонез, четвертим шаром морква, майонез, останнім сир та майонез.

Прикрашаємо ківі та гранатом.

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