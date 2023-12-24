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Салат «Загадка» від Людмили Борщ: просто знахідка у разі раптового приходу гостей

9:57 24 грудня 2023
салат

Відома кулінарка Людмила Борщ любить не тільки «придумувати» салати самостійно — такі, як «Французький бульвар» чи «Одеса», а й використовувати рецепти, запропоновані її шанувальниками.

Так, від однієї з підписниць Людмила отримала рецепт салату під назвою «Загадка». За словами жінки, вона вирішила приготувати нову страву з обмеженої кількості інгредієнтів, і наперед не знала, що саме у неї вийде — звідси така й назва. Вийшло доволі непогано, і салат вже неодноразово виручав кулінарку, коли неочікувано приходили гості.

«А якщо салат незвичайно і красиво оформити, наприклад, свіжою зеленню, його можна подати і на святковий стіл. Спробуйте цей напрочуд смачний салат — і ви точно збережете собі рецепт!» — вважає Людмила Борщ.

Для приготування салату знадобляться:
Цибуля — 1 шт.
Огірок — 1 шт.
Яйця — 2 шт.
Кальмари — 200 г
Сіль та перець
Майонез

Приготування ж салату Людмила Борщ показала на відео.

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Раніше Людмила Борщ поділилась рецептом ситного та легкого салату «Жіноча радість».

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