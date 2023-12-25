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Смачні й не сильно калорійні пончики: приготуйте, щоб потім не шкодувати

20:15 27 грудня 2023
пончики

В Америці їх називають донатсами, в Європі — берлінерами, у нас — пончиками. Це вироби з тіста круглої форми невеликого розміру. Зазвичай для їх приготування потрібно багато масла і фритюр. Це робить страву дуже калорійною. Але можна приготувати й нежирні пончики в духовці. За допомогою дріжджового тіста ви отримаєте ніжну та повітряну випічку. Готувати такі пончики потрібно довше, ніж варіанти з застосуванням соди або розпушувача, але в результаті вийдуть справжні донатси, ділиться кулінарка Надія Печенюк.

Інгредієнти:

  • Борошно — 450−500 г
  • Жовтки — 3 шт.
  • Дріжджі свіжі — 30 г (7 г сухих)
  • Цукор — 50 г
  • Молоко — 300 мл
  • Сіль — ½ ч. л
  • Топлене масло — 100 г
  • Джем, нутелла, фрукти

Приготування:

В першу чергу слід приготувати опару, у посудині розчинивши дріжджі: посипати їх цукром і залишити на 10 хвилин. Потім додати пару ложок молока, компоненти перемішати й дати постояти ще протягом десяти хвилин.

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Розтопити масло і остудити.

Просіяти борошно і всипати в чашу міксера. Додати сіль, влити молоко, опару і замішувати тісто. Додати жовтки по одному.

Далі додати розтоплене масло і місити протягом 10 хв. Тісто накрити й поставити на підйом приблизно на 1,5 години.

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Розкачати тісто в пласт товщиною 0,5 см. Виробляємо кружечки (пончики) склянкою або спеціальними формами. Залишаємо ще на пів години на підйом.

Формуємо заглиблення на джем. А іншу порцію робимо з дірочками по центру.

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Випікаємо при 170 градусах 20−25 хв. Для прикраси можна посипати пудрою або приготувати глазур: розтопити плитку шоколаду і змастити зверху.

Раніше рецептом грибного супу на курячому бульйоні з галушками поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

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