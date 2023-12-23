26 грудня 2023

Дракон (або Драконт) був одним із найдавніших грецьких законодавців. Він був автором перших писаних законів, що почали діяти в Афінській республіці ще 621 року до нашої ери. Ці закони були настільки суворими, що пізніше з'явився навіть крилатий вираз — драконівські заходи, під якими малися на увазі надмірно жорстокі покарання.

ВІДЕО ДНЯ

Слід зазначити, що знамениті закони Дракона діяли протягом двох століть та після його смерті. Так було внаслідок олігархічного перевороту в 411 року до зв. е. драконівські положення кримінального права знову написані на кам'яних табличках.

Ці таблички встановлювалися на міській площі в Афінах для того, щоб кожна людина могла дізнатися, що її чекає за порушення того чи іншого закону.

Історики припускають, що саме Дракон уперше ввів розмежування між навмисним та ненавмисним вбивством. Щоправда, встановлювалося таке правило — якщо доводилося ненавмисне вбивство, то винний у смерті людини міг (на певних умовах) досягти перемир'я з родичами жертви.

РЕКЛАМА

У законах Дракона звертав на себе увагу той факт, що більшість правопорушень каралися смертю. Наприклад, навіть за крадіжку кошика фруктів злодія чекав на смертний вирок. Такий самий вирок призначався також за богохульство чи підпал чужого майна.

Якось Дракона запитали, чому він і за крадіжку, і за вбивство призначає однакову кару. На що той відповів: «Перше я вважав за варте смертної кари, а за друге просто не знайшов суворішого покарання…»

РЕКЛАМА

Оскільки смертний вирок був найпопулярнішим у більшості драконівських законів, то незабаром вони стали знайомим досі крилатим виразом.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

РЕКЛАМА