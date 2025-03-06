Це друга дитина у світі, якій почали робити операцію на відкритому серці в перші ж хвилини життя: київські хірурги врятували дівчинку з Молдови

Дівчинці на ім’я Іонелія лише три тижні. Два з них вона знаходилася в реанімації, де лікарі постійно стежили за станом дитини, а прилади щосекунди контролювали тиск, насиченість крові киснем, інші параметри. Після операції сердечко крихітки з кожним днем працювало дедалі краще. Вона почала дихати самостійно, а мама регулярно приносила в реанімацію зціджене молоко, щоб донечка набиралася сил. Лікарі сподіваються, що найважчий період у дівчинки вже позаду. Після того, як Іонелію перевели в палату до мами, процес одужання пришвидшився. І днями сім’я зможе поїхати додому, в Кишинів.

«В Молдові знають про те, що українські лікарі рятують новонароджених з надскладними вадами серця»

— Я постійно говорила донечці: «Ми на тебе так чекали! Ти найкраща у світі… Ти здолаєш всі труднощі», — розповідає Соріна Раду, жителька Молдови, з якою я зустрілась в Науково-практичному центрі кардіології і кардіохірургії МОЗ України.

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…Про те, що дитина може народитися з тяжкою вадою серця, несумісною з життям, Соріна дізналась на 16-му тижні вагітності.

— Відповідь на питання, чи зберігати вагітність, для нас з чоловіком була однозначною, — говорить жінка. — Одразу почали шукати, куди можна звернутися по допомогу. Так ми дізналися, що в Києві, в Центрі кардіології і кардіохірургії, виконують надскладні операції новонародженим. Про це розповів гінеколог, у якого я консультувалась в Кишиневі. Він знав сім’ї, яким допомогли саме в Україні.

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Соріна Раду: «Донечці я постійно говорила, що дуже її люблю, що вона сильна й з усім впорається»

— Вагітність була складною?

— Ні, все було нормально. Звісно, додавалася моя тривожність. Я боялася передчасних пологів, переживала через те, що у крихітки можуть бути й інші вади, про що попереджали деякі лікарі. Але остаточно вирішила: поки дитя бореться за життя, поки серце донечки б’ється, я буду робити все від мене залежне, щоб її врятувати.

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— Це ваша перша дитина?

— Ні. Нашому сину три з половиною роки. Він здоровий. Зараз ним опікуються чоловік та наші батьки. Син просить показати йому сестричку, хоче познайомитись з нею. Але ми кажемо, що треба трохи зачекати. Незабаром повернемося додому, і він зможе обійняти Іонелію. До речі, Ionelia означає «подарунок Господа» або «благословення». Так ми її і сприймаємо.

Між цими двома фото маленької Іонелії всього один тиждень, але як вони відрізняються! Перша фотографія зроблена ще в реанімації, а друга – коли дитину перевели в палату до мами

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…Коли влітку минулого року російські нелюди вдарили ракетами по дитячій лікарні «Охматдит», зруйнувавши корпуси, вбивши лікарів і поранивши дітей, суттєві пошкодження отримала й будівля Центру кардіології і кардіохірургії. В той момент хірурги якраз оперували малюка, якого дивом вдалося врятувати. Але операційні були зруйновані, обладнання розбите. Всіх маленьких пацієнтів тепер доводиться оперувати в корпусі, який не постраждав, тому що знаходиться в іншому місці. Там зазвичай оперували дорослих.

— Ви не боялися їхати в Україну? — запитую Соріну.

— Ні. Тому що думали про інше: якщо допомогти донечці можуть тільки в Києві, ніщо нас не зупинить. Навіть війна. Бо найбільший страх матері — втратити дитину.

— Який план порятунку вашої донечки був складений?

— Коли у дитини внутрішньоутробно підтвердили діагноз стеноз аорти (її критичне звуження), мене обстежили в Перинатальному центрі міста Києва, яким керує професор Дмитро Говсеєв. Мені пояснили, що виконають кесарів розтин в операційній кардіоцентру. Буде зібрана пуповинна кров. Одразу після цього дитину переведуть в сусідню операційну, де сердечком займуться кардіохірурги — професор Ілля Ємець і його команда. Пуповинну кров замість донорської будуть використовувати під час операції. Так все й сталося. Лікарі сказали, що операція на серці у донечки почалась буквально через кілька хвилин після народження. Це надзвичайно! До того ж мене вразило, як злагоджено працювали лікарі обох команд. Персонал лікарні дуже відповідально ставиться до кожної дрібниці, жодне моє питання не залишається без відповіді. І це не тому, що я з іншої держави. Ні, просто створена така доброзичлива й людяна атмосфера, а це дуже важливо.

Всіх батьків, звичайно турбує, які проблеми зі здоров’ям загрожують дітям, прооперованим з приводу вад серця, особливо таких складних, як в Іонелії.

— Якщо вада серця виявлена внутрішньоутробно, то й у батьків, і у лікарів є час підготуватись, розробити план порятунку дитини, — говорить завідувач відділення пренатальної діагностики Центру кардіології та кардіохірургії Олександр Тетерін. — Вперше я оцінював стан сердечка плода, коли Соріна Раду, мама Іонелії, була на 34-му тижні вагітності. В цей час дитина ще не дихає, легені у неї не працюють, газообмін відбувається через плаценту матері, тому серце практично не страждає, хоча деякі зміни вже можуть відбуватись. Така вада серця є критичною, бо з нею без операції дитина вижити не може. А от операція, зроблена одразу після народження, не просто рятує життя, а й відновлює його якість. Зараз з сердечком в Іонелії все добре. Протягом першого року життя бажано кілька разів побувати з дитиною на консультації у кардіолога, потім проходити обстеження раз на рік. Робити це можна в нашому центрі. Досвід показує, що більшість прооперованих у нас дітей, навіть тих, які мали критичні вади серця, ростуть здоровими. Їм не рекомендується лише займатись професійним спортом.

«Серце дитини, в якої вада серця встановлена внутрішньоутробно, я перевіряю одразу перед операцією, а потім оцінюю його роботу після втручання», - говорить Олександр Тетерін

…Так сталося, що кесарів розтин Соріні, а потім операцію дитині бригади лікарів проводили якраз після масштабної ракетної атаки на Київ. Чи можна до такого звикнути? Звичайно, ні. Але лікарі навчились не давати волю емоціям, а робити те, що є сенсом їхнього життя, — рятувати. За будь-яких обставин.

Професор Ілля Ємець: «Оперуючи дітей, намагаюся не використовувати нічого штучного, щоб „перекроєні“ судини або клапани продовжували рости»

— Іонелія — лише друга дитина у світі, якій в перші хвилини життя зробили таку операцію з приводу критичної вади серця, та ще й з використанням пуповинної крові, — говорить генеральний директор Центру кардіології і кардіохірургії професор Ілля Ємець. — Першу дитину з критичною вадою серця, яка отримала допомогу одразу після народження і якій повернули в кровообіг її пуповинну кров, також прооперували ми.

Професор Ілля Ємець: «Навіть під час війни ми не можемо відкладати на потім операції дітям, які народилися з критичними вадами серця. Значення для їхнього порятунку іноді мають не дні, а хвилини»

З маминої утроби дитина одразу потрапляє в «утробу» нашої операційної. В Іонелії була проблема з клапаном аорти — його стулки були зрощені, і він відкривався лише на 10−15 відсотків. Треба було роз’єднати три стулки клапана і відновити його роботу. Нам це вдалося. Клапан буде рости разом з дитиною. Під час операції я намагаюсь не використовувати у дітей штучних матеріалів. Дуже важливо звести до мінімуму необхідність повторних втручань у майбутньому. Це стосується й судин, і клапанів, і інших структур. Вони повинні рости.

— Характер вади серця у цієї дитини диктував свої умови: треба було якнайшвидше розпочати операцію. Ви відпрацьовуєте алгоритм дій для найважчих випадків?

— Так. Але раніше він був дещо іншим: кесарів розтин мамі робили в пологовому будинку, потім ми збирали пуповинну кров і перевозили новонародженого до нас. На це йшло від однієї до кількох годин. Тепер економимо кожну хвилину. Цього навчила війна.

…До третьої роковини повномасштабного вторгнення росії в Україну по українському телебаченню пройшов сюжет про хлопчика, який народився вранці 24 лютого 2022 року й через критичну ваду серця потребував термінової операції. Діагноз- - транспозиція магістральних судин: природа «поміняла» їх місцями, а кардіохірурги Центру кардіології і кардіохірургії повинні були відсікти серце і встановити судини в правильне положення. Операція тривала шість годин. Вдалося отримати блискучий результат. Сюжет про цю дитину транслювала також одна з найпотужніших телекомпаній світу — японська NHK. Вразили кадри, зроблені в момент, коли карета «швидкої» мчить з пологового будинку в Центр кардіології і кардіохірургії. Дорога вільна, на цій смузі жодного автомобіля. Близько десятої години ранку. А у зворотному напрямку суцільний потік машин: люди намагаються виїхати зі столиці, рятуючись від наступу окупантів.

— Слава Богу, дитину вчасно доправили до нас, — продовжує Ілля Ємець. - Щоб зробити операцію, серце треба було зупинити. Для штучного кровообігу використали пуповинну кров дитини. Це була наша ідея, яку ми вперше у світі застосували понад 15 років тому. Тепер вона запатентована та визнана в багатьох країнах світу. Пуповинна кров не потребує додаткової перевірки, вона «рідна» для дитини, тож організм з нею не конфліктує. Метод також пришвидшує відновлення після операції. Зараз хлопчику, в якого була критична вада серця, три роки, і він абсолютно здоровий. Ми в цьому переконались, бо минулого тижня Дмитрик разом із мамою побував у нас на консультації. Він активний, веселий, товариський. Навіть, як сказав батько хлопчика, ходить на тренування разом зі старшим братом і «боксує грушу». Коли бачиш такий результат своєї праці, це надихає.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що у місті Дніпро хірургам вдалося провести унікальну операцію новонародженому малюку, який народився з вадою серця.

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