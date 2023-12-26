Кусті Салм, постійний секретар Військового міністерства оборони Естонії, країни, що згодна видавати Україні військовозобов'язаних біженців, в ексклюзивному інтерв'ю Newsweek сказав, що Київ і його західні партнери повинні «вірити в статистику», коли вони намагаються спланувати, чим закінчиться повномасштабне вторгнення кремля. Високопоставлений представник Міністерства оборони на східному кордоні НАТО додав, що росія і Україна вже занурилися у «війну на виснаження», яка, ймовірно, триватиме у 2024 році.

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«росія навмисно хоче, щоб ми думали, що вони вистоять, що вони переважать своїх українських і західних ворогів, — додав він, наголосивши на необхідності того, щоб Київ був здатний продовжувати подрібнювати сили москви протягом зими, яка, як очікується, буде важкою. — Очевидно, що багатьом ця теорія здається правдоподібною, і вона приваблює їх як варіант політики. Очевидно, що після двох років, принаймні деякі з них, можливо, занадто зосередилися на щоденних питаннях і не помічають стратегічних».

На думку Кусті Салма, результат війни — це питання математики. Кожні шість місяців, за його словами, «росіяни можуть завербувати 130 000 чоловік, але сформувати в підрозділи вони можуть лише 40 000». Ці 40 000, за словами Салма, можуть бути використані як наступальна сила для захоплення нових територій і нав'язування волі москви на окупованих територіях.

«Решта 90 000 новобранців, які призиваються щомісяця, не можуть бути використані як щось більше, ніж біомаса, — сказав Салм. — Вони є гарматним м'ясом; ви використовуєте їх один раз і викидаєте. Наразі українці вбивають або важко ранять понад 50 000 осіб кожні півроку».

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За словами представника Міноборони на східному кордоні НАТО, нинішнє виснаження — реальний показник якого може бути ще вищим — означає, що москва втрачає частину військ, еквівалентну приблизно 37 відсоткам тих, кого набирають кожні шість місяців.

«Ми за столом для гри в покер, — сказав Салм. — Ви повинні вірити в статистику».

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Щодо того, чи є російські втрати достатньо постійними і серйозними, щоб врешті-решт досягти переломного моменту для кремля, Салм сказав: «З точки зору живої сили ми маємо справу з людськими втратами. З боку живої сили, я думаю, що так… з боку ресурсів і боєприпасів, ми ще не дійшли до цього».

москва, додав Кусті Салм, не демонструє жодних ознак відмови від своєї тактики масових жертв.

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«Коли справа доходить до додаткових прибутків, вони досягаються з дуже високим коефіцієнтом виснаження. Вони також розуміють, що у війні на виснаження головним визначальним фактором для перемоги українців є допомога Заходу. Це відбувається не в окопах, це відбувається на екранах телевізорів, на екранах телефонів. Ви повинні переконати в цьому громадськість країн-союзників».

Раніше повідомлялося, що відомий аналітик Сергій Фурса розповів про те, як Захід «зливає» Україну: «Дуже доречно, що путін обіцяє проблеми Фінляндії».

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