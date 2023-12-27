Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 46 БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 32 ударні дрони.

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Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, загалом протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де відбито 7 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив.

Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та по 5 зенітно-ракетних комплексах. Протиповітряною обороною знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 1 розвідувальний БпЛА ворога. Також тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель чорноморського флоту рф «Новочеркаськ». Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 артилерійські системи та ще 3 інші важливі цілі противника.

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Фото Генштабу ЗСУ

В Інституті вивчення війни, зважаючи на нещодавню вдалу операцію зі знищення російських бомбардувальників на лівобережжі Дніпра, зазначають, що окупаційна армія, ймовірно, вважає за краще підвести далекобійну артилерію ближче до берегової лінії річки Дніпро, ніж надалі ризикувати авіаціє. А це, у свою чергу, може дозволити українським військовим більш вільно діяти у придніпровських районах та завдавати удари по тилам супротивника.

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Аналітики у сваєму звіті також пишуть про Мар`їнку, про захоплення якої заявили в росії. В рф сподіваються, що це дозволить їхнім військовим наступати на захід від Мар’їнки, перервавши наземні логістичні лінії ЗСУ. В ISW вважають, що це вщент зруйноване невелике місто не стане для окупантів надійним плацдармом для подальших наступальних дій: «Захоплення Мар’їнки росією відбулося після кількох місяців дуже виснажливих незначних досягнень і не є результатом раптового швидкого механізованого наступу росії. Російські війська не проводили жодної наступальної операції, яка призвела б до швидкого та механізованого просування вперед, починаючи з весни 2022 року, і російські можливості для проведення механізованого маневру, який був би необхідний для такого просування, були серйозно погіршені».

Україна наразі не підтверджує остаточне захоплене місто, зазначаючи, що ЗСУ контролюють певні райони на північній околиці. Про це, зокрема, говорив головком ЗСУ Валерій Залужний, який також не виключає, що через 2−3 місяці ворог може захопити Авдіївку. Спілкуючись с журналістами, головком розповідав про плани військових на 2024 рік, а також про новий мобілізаційний закон, що внесено до Верховної Ради.

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Фото Генштабу ЗСУ

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