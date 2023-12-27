Запасіться терпінням: ефективні способи схуднути після святкового переїдання

Святковий сезон невдовзі закінчиться, і один з найкращих способів розпочати рік — залишатися здоровим і підтягнутим. На жаль, це може бути важко для тих, хто переборщив з їжею під час свят. Та є перевірені та ефективні способи схуднення після переїдання, пише видання karviva.com.

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Ви можете зробити так багато речей, щоб схуднути. Але пам'ятайте, що потрібно запастися терпінням і наполегливо працювати, щоб мати здорове тіло. Почніть з маленьких кроків і невеликих змін. Потім поступово, з отриманням результатів, ставте собі більшу мету. Це допоможе вам бути цілеспрямованішими та мотивованішими.

Вода, трав'яні чаї та детокс-соки підтримують водний баланс. Вживання великої кількості рідини також є хорошою практикою під час програми схуднення. Вона допомагає організму позбутися токсинів і вберігає вас від хвороб, на відміну від напоїв, що містять цукор.

Спаліть зайві святкові калорії та почніть новий рік з фізичних вправ, щоб зберегти здоров'я. Вправи необхідні, коли ви намагаєтеся схуднути після переїдання, оскільки вони допомагають прискорити метаболізм. В результаті ви наберете м'язи (а не вагу!), і ці м'язи допоможуть вам швидше спалювати жирові відкладення! Крім того, достатня щоденна активність важлива не лише для схуднення, але й для підтримання здоров'я в цілому.

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Коли ми втомлені, то зазвичай їмо більше та робимо гірший вибір продуктів. Якщо ви хочете схуднути, то немає кращого способу, ніж висипатися! Сон допомагає організму регулювати себе й бути готовим до того, що йому потрібно. Недосипання може призвести або до переїдання, або до того, що ви взагалі не будете їсти. Перше призводить до ожиріння, яке пов'язане з багатьма фізичними захворюваннями, такими як високий кров'яний тиск і діабет. Таким хворобам можна запобігти, якщо виявити їх на ранніх стадіях, до того, як вони завдадуть серйозної шкоди.

Уникайте оброблених продуктів. Натомість їжте цільні, необроблені продукти. Вони корисніші для здоров'я та сприяють зниженню ваги. Фрукти та овочі містять багато поживних речовин і мають низьку калорійність. Вживання їх у достатній кількості та додавання до щоденного раціону — це хороший спосіб схуднути й залишатися здоровим. Вони допоможуть вам почуватися ситими та задоволеними, а не сприятимуть збільшенню ваги, як це відбувається з обробленими продуктами.

Основним фактором, що впливає на збільшення ваги, є час доби, коли ви їсте. Якщо ви робите фізичні вправи, їсте багато фруктів і овочів та п'єте достатньо рідини, але все одно набираєте зайві кілограми, швидше за все, ви їсте в неправильний час. Їжа перед сном може призвести до збільшення ваги, так само як і вживання великої кількості напоїв з цукром, таких як сік або газована вода. Це тому, що наш організм не так добре метаболізує їжу, коли ми спимо.

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Вживання полівітамінів допомагає підтримувати рівень енергії, що дуже важливо, якщо ви регулярно займаєтеся спортом. Коли ви намагаєтеся схуднути після свят, вам потрібно приймати полівітаміни щодня. Вони забезпечать вас усіма вітамінами, необхідними для здорового способу життя, особливо тими, які можуть знадобитися нашому організму після всіх цих свят.

Коли ви намагаєтеся схуднути, дуже важливо мати когось, хто буде вас підбадьорювати, підштовхувати та надавати моральну підтримку. В ідеалі ця людина має сама пройти через подібний досвід і знати, що потрібно для досягнення цієї складної мети. Додатковий поштовх від іншої людини має велике значення!

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Раніше фахівці пояснювали, чому важливо для схуднення виключити з раціону не тільки цукор, а й сіль.

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