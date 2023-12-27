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Чудово нарізується та дуже швидко «зникає» зі столу: готуємо сало до Нового року

22:30 30 грудня 2023
сало

Якщо ви приготуєте це сало в цибулинні, то точно не пошкодуєте, адже це смачно та дуже корисно в час застуд. Випиваємо чарочку горілочки за перемогу над російськими окупантами та смакуємо салом з огірочком, помідорчиком і домашнім хлібом, радить кулінарка Оксана Поліщук.

Інгредієнти:

1 кг сала (грудинка або почеревина)

Для маринаду:

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1 літр води (можна й трохи більше)

2−3 жмені цибулиння

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5 ст. ложок (з гіркою) солі

2 ст. ложки цукру

3−4 шт. лаврового листа

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щіпка чорного перцю (зерен)

щіпка запашного перцю (зерен)

Приготування

Сало розрізати на 2 шматки, щоб помістилося в каструлю. У каструлю налити воду, додати сіль, цукор, лавровий лист, перець і лушпиння цибулі та дві неочищених цибулини — дати закипіти. Покласти шматочки сала, накрити зверху тарілкою і на повільному вогні проварити від 30 до 40 хвилин (сало має бути повністю покрито рідиною). Залишити сало в «цибульному маринаді» на 12 годин. Потім сало вийняти з маринаду, очистити від лушпиння й покласти на друшляк (щоб стекла рідина), залишити хвилин на 30−40.

Тим часом приготувати для сала «обмазку»: 4−5 зубчика часнику вичавити, трохи соняшникової олії, обсмаженої з цибулею (але цибулю не додавати, а тільки олію), чорний мелений перець, запашний мелений перець і мелений коріандр (за бажанням). Все змішати. Кожен шматочок натерти цією сумішшю.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати сало, зварене у соєвому соусі, — таке м’яке та ароматне, що встояти перед ним неможливо.

Читайте також: Соковите й ароматне сало в маринаді: просто і смачно

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