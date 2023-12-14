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Закуска із сала для новорічного столу: смачно так, що не відірватися

22:30 17 грудня 2023
закуска із сала

Сало — неодмінний атрибут святкового столу в Україні. Смачне й ароматне! Також із нього можна приготувати закуску — намазку для хліба. Важливо, щоб він був свіжий, із хрусткою скоринкою.

Прикрасити бутерброди можна зеленню. І повірте, вони на святковому столі розійдуться дуже швидко.

Звичайно, дуже важливо, щоб сало, яке ви використовуєте для приготування цієї закуски, було смачне.

Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт соковитого й ароматного сала в маринаді.

- Сало зі смаженою цибулею і часничком — справжня смакота, — каже Елла Іванова. — Рецепт святкової намазки дуже простий. Готується вона швидко.

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Новорічна закуска із сала з часником і цибулею

  • 400 г сала
  • 3 цибулини
  • Сіль
  • Перець (за смаком)
  • Паприка (за смаком)
  • 3−4 зубки часнику

Сало порізати на кубики і смажити на сковороді. Якщо воно не солоне, посолити. Доповнити спеціями. Додати цибулю та часник. Смажити до готовності цибулі. Охолодити. Збити в блендері або попустити через м'ясорубку. Перед тим, як збивати, додайте ще й свіжий часник за смаком.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт запеченого «генеральського» сала.

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Фото з альбому Елли Іванової

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