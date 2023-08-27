Сало, зварене у соєвому соусі, — таке м’яке та ароматне, що встояти перед ним неможливо

Сало — головний національний продукт України, без якого не обходиться жодне застілля. Його запікають, солять сухим способом, готують у маринаді тощо.

Автори каналу «Ідеї для сніданку та вечері» пропонують рецепт вареного сала у соєвому соусі.

«Приголомшливо ароматне і м'яке, ніхто не зможе встояти! Сало в соєвому соусі варене робиться дуже легко і просто! Його можна запропонувати гостям на святковий стіл у вигляді закуски або подати на сімейну вечерю. Воно чудово поєднується зі свіжими овочами або салатами», — пишуть вони.

Інгредієнти:

Сало — 700 г

Соєвий соус — 150 мл

Вода — 5 стол. л.

Лавровий лист — 2 шт.

Часник — 2 зубчика

Перець горошком — 10 шт.

Приготування:

Сало, за можливості, треба брати з м'ясними прошарками, тоді готова страва вийде особливо соковитою та смачною.

До запропонованих спецій можна додати коріандр та запашний перець.

Сало ретельно промити під проточною прохолодною водою.

Великий шматок сала варто нарізати на порційні шматки прямокутної форми.

Покласти шматочки у сотейник або невелику каструлю. Викласти перець горошком, розчавлений часник та лавровий лист.

Залити все соєвим соусом й додати 5−10 столових ложок холодної води. Всі шматочки сала повинні бути повністю зануреними у рідину.

Поставити сотейник на плиту. На сильному полум'ї довести до кипіння, далі вогонь зменшити й варити сало на слабкому вогні хвилин 20−30.

Далі залишити сотейник накритий кришкою до повного охолодження.

Коли сало охолоне, витягнути його з соєвого соусу та помістити у холодильник на зберігання.

Таке сало можна подавати зі свіжими або відвареними овочами та хлібом.

Раніше ми розповідали, як приготувати сало гарячого засолу. А рецептом запеченого «генеральського» сала поділився відомий український кулінар Володимир Ярославський.

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