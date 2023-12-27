Найшвидша закуска на Новий рік: смачно та ефектно

Чи траплялося у вашому житті таке, що ви не збиралися приймати гостей, а вони раптом нагрянули? Наприклад, родичі з іншого міста чи однокласники? Часу на те, щоб готувати, нема. І що робити? На цей випадок є найшвидші рецепти. До речі, вони стануть у пригоді не лише у новорічну ніч, а й в інших випадках.

ВІДЕО ДНЯ

Ідеєю закуски з крекера, м'якого сиру та зелені поділилася кулінарка Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати новорічний салат із секретом.

— Сьогодні приготуємо найсмачнішу та найпростішу закуску, — каже Елла Іванова. — Вона ошатна та смачна. А що ще потрібно для новорічного столу? Готується закуска дуже швидко.

Закуска з м'якого сиру, зелені та крекеру 200 г м'якого сиру Петрушка або кріп (до смаку) РЕКЛАМА Варена морквина — 1 шт. Крекер несолодкий — 1 упаковка М'який сир помістити в харчову плівку та сформувати конус. Потім зняти плівку та вмочити конус у суміш зелені та натертої моркви. Ялинка готова! Можна її прикрасити зернами граната або ще на власний розсуд. Викласти на середину блюда, «оточити «крекерами. РЕКЛАМА Кожен гість може сам зробити собі бутерброд. І смачного! РЕКЛАМА

Раніше співачка та кулінарна блогерка Анна Конда поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом незвичайного салату, який може стати перлиною новорічного столу.

Фото з альбому Елли Іванової

130

Читайте нас у Facebook та Instagram