Найшвидша закуска на Новий рік: смачно та ефектно
Чи траплялося у вашому житті таке, що ви не збиралися приймати гостей, а вони раптом нагрянули? Наприклад, родичі з іншого міста чи однокласники? Часу на те, щоб готувати, нема. І що робити? На цей випадок є найшвидші рецепти. До речі, вони стануть у пригоді не лише у новорічну ніч, а й в інших випадках.
Ідеєю закуски з крекера, м'якого сиру та зелені поділилася кулінарка Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати новорічний салат із секретом.
— Сьогодні приготуємо найсмачнішу та найпростішу закуску, — каже Елла Іванова. — Вона ошатна та смачна. А що ще потрібно для новорічного столу? Готується закуска дуже швидко.
Закуска з м'якого сиру, зелені та крекеру
200 г м'якого сиру
Петрушка або кріп (до смаку)
Варена морквина — 1 шт.
Крекер несолодкий — 1 упаковка
М'який сир помістити в харчову плівку та сформувати конус. Потім зняти плівку та вмочити конус у суміш зелені та натертої моркви. Ялинка готова! Можна її прикрасити зернами граната або ще на власний розсуд. Викласти на середину блюда, «оточити «крекерами.
Кожен гість може сам зробити собі бутерброд.
І смачного!
Раніше співачка та кулінарна блогерка Анна Конда поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом незвичайного салату, який може стати перлиною новорічного столу.
Читайте також: Фаршировані яйця з декором з огіркових троянд: дешево та святково
Фото з альбому Елли Іванової130