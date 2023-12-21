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Новорічний салат «із секретом»: феєрверк смаків

22:31 25 грудня 2023
Новорічний салат

Якщо ви все ще в пошуках ідеї новорічного салату, ця замітка саме для вас. Звісно, є люди, які ще влітку знають, що приготують на Новий рік — наприклад, «олів'є», холодець, фаршировану рибу… Але більшість, повірте, ухвалюють рішення, коли до свята залишаються лічені дні. І в цій спонтанності теж є своя принадність. Можливо, ви приготуєте якусь незвичайну страву.

Рецептом салату «з секретом» поділилася відома кулінарка Елла Іванова, яка раніше давала рецепт зеленого соусу з листя салату до новорічного столу.

- Найголовніше, овочі мають бути теплими в той момент, коли додаємо спеції, — каже Елла Іванова. — Тоді ці овочі краще вбирають смаки та аромати. Нарізка салату теж відіграє велику роль. Не варто сильно подрібнювати інгредієнти, шматочки мають бути досить великими. Коли розкушуєте, відкривається вся палітра смаку.

Новорічний салат

  • 200 г буряка
  • 200 г картоплі
  • 100 г майонезу, сметани або несолодкого йогурту
  • 1 зубок часнику (за бажанням)
  • Сік лимона
  • Запашний перець
  • Сіль
  • Перець
  • Оливкова олія (столова ложка)

Картоплю і буряк відварити або запекти, нарізати кубиками, додати оливкову олію, часник і спеції, заправити майонезом, сметаною або несолодким йогуртом. Добре перемішати.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт салату з буряком і селерою.

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Фото з альбому Елли Іванової

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