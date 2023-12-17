Фаршировані яйця з декором з огіркових трояндочок: дешево та святково
Фаршировані яйця на святковому столі — страва не нова, але в наш час її можна креативно переосмислити, додавши в начинку незвичайні інгредієнти та прикрасивши по-особливому. Ця страва гарна тим, що вона смачна і досить бюджетна. Нею можна нагодувати велику компанію друзів. Також ця страва сподобається дітям.
Рецептом фаршированих яєць поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Фаршировані яйця — це просто у приготуванні, смачно та красиво, — каже Елла Іванова. — Ваші гості будуть приємно вражені цією стравою на новорічному столі. У начинку можете додати м'який сир, червону рибу або авокадо. Фантазуйте — і відкривайте для себе та своїх близьких нові смаки.
Фаршировані яйця
- 4 варені яйця
- 1 столова ложка майонезу
- Зелень (на смак)
- 1 свіжий огірок — для прикраси
Яйця очистити, вийняти жовток, з'єднати його з майонезом та подрібненою зеленню. Начинити половинки білка. Викласти на блюдо. Прикрасити тонкими слайсами свіжого огірка, надавши їм форму трояндочок.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової91