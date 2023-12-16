Салат з кукурудзою та яблуком: справжня перлина новорічного столу

Новий рік наближається і неначе влаштовує конкурс на найкреативніший салат. А хіба не так? Отож, фантазія не має меж. Експериментуйте з продуктами вже зараз і обирайте той смак, який сподобався. Пропонуйте спробувати страву близьким та рідним. Нехай вони теж висловлять свою думку.

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Рецептом незвичайного салату, який може бути перлиною новорічного стола, з «ФАКТАМИ» поділилась співачка та кулінарна блогерка Анна Конда. Подавайте його у гарному святковому салатнику. Сервірування дуже важливе, воно створює особливу атмосферу.

— Цей салат уособлює різноманіття, — говорить Анна Конда. — Він смачний та вишуканий.

Салат з кукурудзою та яблуком

Інгредієнти (2 порції): 1 яблуко

1 великий огірок

Селера — 3−4 черешки

Яйця курячі відварені — 2 шт.

Солодка кукурудза — 0,5 баночки

Сметана для заправки 100 г

Сіль та перець (на смак)

Дрібненько нарізаємо всі інгредієнти: яблуко, огірок, черешки селери та яйця. Додаємо кукурудзу, сметану та перемішуємо і подаємо до столу.

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Смачного!

Анна Конда: «Цей салат смачний та вишуканий»

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт новорічного салату від Людмили Борщ «Ситий гість», дуже смачного й простого у приготуванні.

Радимо також приготувати на свята запечене м’ясо з чорносливом та курагою.

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Фото з альбому Анни Конди

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