Салат з кукурудзою та яблуком: справжня перлина новорічного столу
Новий рік наближається і неначе влаштовує конкурс на найкреативніший салат. А хіба не так? Отож, фантазія не має меж. Експериментуйте з продуктами вже зараз і обирайте той смак, який сподобався. Пропонуйте спробувати страву близьким та рідним. Нехай вони теж висловлять свою думку.
Рецептом незвичайного салату, який може бути перлиною новорічного стола, з «ФАКТАМИ» поділилась співачка та кулінарна блогерка Анна Конда. Подавайте його у гарному святковому салатнику. Сервірування дуже важливе, воно створює особливу атмосферу.
— Цей салат уособлює різноманіття, — говорить Анна Конда. — Він смачний та вишуканий.
Салат з кукурудзою та яблуком
Інгредієнти (2 порції):
- 1 яблуко
- 1 великий огірок
- Селера — 3−4 черешки
- Яйця курячі відварені — 2 шт.
- Солодка кукурудза — 0,5 баночки
- Сметана для заправки 100 г
- Сіль та перець (на смак)
Дрібненько нарізаємо всі інгредієнти: яблуко, огірок, черешки селери та яйця. Додаємо кукурудзу, сметану та перемішуємо і подаємо до столу.
Смачного!
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт новорічного салату від Людмили Борщ «Ситий гість», дуже смачного й простого у приготуванні.
Радимо також приготувати на свята запечене м’ясо з чорносливом та курагою.
Фото з альбому Анни Конди126