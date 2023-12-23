28 грудня 2023

У далекій Мексиці мені довелося побувати лише одного разу. Але розповіді місцевих гідів про здобутки давньої цивілізації майя, звичайно ж, запам'яталися на все життя.

ВІДЕО ДНЯ

Вважається, що територія, де відбувався розвиток цієї цивілізації, входить до складу відразу кількох держав: Мексика (штати Чьяпас, Кампече, Юкатан, Табаско, Кінтана-Роо), Гватемала, Беліз, Сальвадор і Гондурас (західна частина).

Історики стверджують, що майя влаштувалися в цих місцях ще за два тисячоліття до нашої ери. В основному вони вирощували маїс (різновид кукурудзи) та займалися полюванням. Одягом для них були великі шматки полотна, якими люди просто обмотувалися.

Народ майя жив у будівлях, дуже схожих на курені, обмазані глиною. Матеріалом для даху найчастіше служило пальмове листя. Цікавим є той факт, що ця цивілізація не знала ні колеса, ні металу і навіть обходилася без свійських тварин. При цьому їм вдалося побудувати безліч чудових пірамід, які не поступаються за своєю красою і величчю єгипетським пірамідам. Порівнюючи піраміди, на яких у різні роки мені довелося побувати в цих країнах, я мимоволі віддаю перевагу неймовірно красивим і просто гігантським пірамідам, створеним цивілізацією майя.

РЕКЛАМА

Для вчених досі залишається загадкою те, звідки цивілізація майя могла почерпнути такі глибокі знання з математики та астрономії.

Крім того, вони спромоглися створити ефективну систему землеробства, завдяки чому отримували багаті врожаї.

РЕКЛАМА

Майя прагнули жити у гармонії з природою. Їхні жерці настільки точно визначали планетарні цикли, що їх обчислення не поступаються сучасним розрахункам. Створені ними календарі досі захоплюють і здивують увесь науковий світ.

До речі, світобудова, на думку цивілізації майя, була ланцюжком світів, що знаходяться один над одним. Так, наприклад, небо складалося з 13 шарів, тоді як під землею було 9 шарів. Рай у їхньому уявленні був розміщений навколо первородного дерева, а по чотирьох сторонах землі росло ще по одному дереву. І саме на цих п'яти деревах було небо.

РЕКЛАМА

Свій всесвіт стародавні майя розглядали у вигляді будинку, внаслідок чого вона мала квадратну форму. Також вони приділяли велику увагу перебігу часу і навіть обожнювали його.

Серед неймовірних знахідок, зроблених у місцях поселень майя, часто згадують кришталеві черепи. У першій половині минулого століття дочці британського археолога Мітчелл-Хеджеса вдалося виявити загадковий предмет — людський череп, виготовлений з кришталю і важив близько 5 кілограмів. Коли знахідку досліджували експерти, вони дійшли висновку, що череп був зроблений ще до цивілізації майя. Фахівці переконалися, що він не піддавався шліфуванню, а також був забезпечений складною системою лінз. Таких черепів потім було знайдено понад десять.

Світанок цивілізації майя припав на ІХ століття нашої ери, після чого почався спад. По суті цей народ припинив своє існування ще до приходу іспанських конкістадорів під проводом Ернана Кортеса. Більшість міст була покинута жителями, у зв'язку з чим ці місця поглинули джунглі.

Сучасні археологічні знахідки тільки збільшують кількість загадок, що дісталися нам від майя. Досліджуючи їх, вчені не перестають дивуватися тим глибоким знанням, якими мали древні жителі назавжди зниклої цивілізації.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.