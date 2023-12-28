Сербський Майдан: влада в Белграді погрожує жорстко придушити масові акції протесту незгодних із результатами парламентських виборів

У Белграді не вщухають масові протести, які почалися після парламентських і місцевих виборів, що відбулися 17 грудня. Багато сербів не вірять офіційним результатам. Як стверджує ЦВК Сербії, на виборах укотре перемогла партія Олександра Вучича.

ВІДЕО ДНЯ

Однак опозиція звинувачує партію влади в масштабних махінаціях. Люди впевнені, що партія Вучича, яка керує Сербією понад десять років, підтасувала голоси.

Акції протесту в Белграді почалися як мирні. Але ввечері 24 грудня між протестувальниками та поліцією сталися сутички. Кілька людей постраждали, десятки були заарештовані.

Наступного дня кілька сотень студентів заблокували вулиці біля будівлі Міністерства державного та місцевого самоврядування Сербії. Їх підтримали інші демонстранти. З цього моменту люди залишаються на вулицях і площах у центрі Белграда цілодобово. Вони не йдуть додому з настанням темряви.

РЕКЛАМА

Уряд Сербії виступив із заявою, в якій погрожує не допустити «сербський Майдан». Будь-які протидії поліції з боку демонстрантів будуть розцінюватися як агресія і спроба повалення законної влади.

РЕКЛАМА

Слово «майдан» дедалі частіше звучить у сербських ЗМІ. Використовують його охоче і користувачі соцмереж.

А ще — московські пропагандисти. Скандально відома офіційна представниця МЗС росії марія захарова вже звинуватила Захід у бажанні «влаштувати бардак на Балканах і реалізувати сербський варіант Майдану».

РЕКЛАМА

Опозиція в Сербії у відповідь заявила, що це москва намагається влаштувати заворушення, щоб нав'язати сербам свою авторитарну і репресивну модель.

За словами сербських експертів, російська пропаганда вміло надала слову «майдан» різко негативного значення і тепер активно використовує його стосовно політичних протестів у Сербії.

Загалом ситуація в республіці справді нагадує ті, які були в Україні як у 2004, так і в 2014 роках. Перший Майдан виник, коли мільйони українців не повірили в перемогу на президентських виборах Віктора Януковича. Масові протести тоді привели до влади Віктора Ющенка.

Другий Майдан в Україні став відповіддю на рішення Януковича та уряду Миколи Азарова відкласти підписання угоди про асоціацію України та Євросоюзу. Закінчився він втечею Януковича, Азарова та інших з країни. Слідом за цим послідувала російська анексія Криму і перехід частини Донбасу під контроль сепаратистів, яких підтримувала росія.

Зараз у Сербії до протестів долучилися ті, хто втомився від політики Вучича, яка спрямована на зближення з москвою. Люди бачать, що «дружня рука» росії не приносить нічого доброго.

Раніше повідомлялося, що у серпні лідери 11 країн південно-східної Європи, зокрема й Сербія, під час Балканського саміту в Греції підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.

128

Читайте нас у Facebook та Instagram