У столичному «Будинку кіно» відбувся допрем’єрний показ психологічної драми «Солдатик»

Короткометражний фільм «Солдатик» розповідає історію важкопораненого солдата ЗСУ, роль якого зіграв Павло Шпегун. Хлопець втратив пам’ять і перебуває у напівсвідомому стані. У клініці в нього відкриваються надприродні можливості мандрувати між світом живих та світом мертвих і знаходити там душі наших воїнів.

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Гостями показу стали бійці 101-ї ОБрО ГШ та 8-го окремого батальйону, а також Олексій Розумов, автор оповідання «93%», боєць ЗСУ, який приїхав з фронту. У воєнних сценах знімались актори Дмитро Сова і Олександр Баєв, які зараз служать у ЗСУ і не змогли приїхати до Києва. Творці фільму розповіли, що графік зйомок підлаштовували так, щоб Дмитро та Олександр могли взяти в них участь під час відпустки або ротації.

«Наш фільм присвячений дуже важливим темам — віри, військового братерства, реабілітації воїнів, взаємин батьків і дітей. Ми знімали його перш за все для наших військових, для тих, хто повертається з фронту у важкому стані, і для того, щоб люди розуміли, як війна руйнує здоров’я наших захисників. Також наш фільм про підтримку та порозуміння, а ще, за всієї важкості теми, він дає надію», — розповіла продюсерка «Солдатика» Тетяна Лазарева.

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Фільм «Солдатик» став одним з переможців мистецького конкурсу на виробництво серіалів та фільмів сучасної тематики, який провело державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України». Основна увага авторів сконцентрована на наслідках війни, на тому, де знаходити підтримку в такі важкі часи, як переживати загибель рідної людини та як не втрачати надію.

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«Усвідомлення суспільством викликів, про які йдеться у фільмі „Солдатик“, дуже важливе для нас сьогодні. І мова аудіовізуального мистецтва — один з механізмів, який може в цьому допомогти. Саме тому держава, навіть в умовах повномасштабної війни, знаходить можливість підтримувати виробництво контенту, який документує наш сьогоднішній досвід, допомагає осмислювати та переживати його саме зараз. Адже за рік чи два ми вже багато що сприйматимемо інакше», — зауважила генеральна директорка ДП «МПІУ» Юлія Островська.

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