29 грудня 2023

Рівно 530 років тому, у листопаді 1493 року, Колумб відкрив острів Домініка. А вже наступного дня члени його експедиції вийшли на берег найбільшого з місцевих островів, який пізніше був названий Гваделупою.

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У своїх «порцелянових» історіях я не раз вже розповідав про Колумба та його відкриття. Так вийшло, що в різні роки мені пощастило побувати у безлічі місць, пов'язаних з життям цієї людини, в Італії, Португалії, Іспанії, Домініканській Республіці і навіть на маленькому острові Санта-Марія, що загубився на просторах Атлантичного океану, названому на честь флагманського корабля Колумба, затонулого біля його берегів під час страшного шторму. Та й ця унікальна порцелянова фігура Колумба, знайдена мною в князівстві Андорра і привезена до Києва, тепер часто нагадує про ті пам'ятні для мене та членів моєї родини подорожі.

Христофор Колумб (1451−1506) був сином бідного італійського ткача. Ставши моряком, він багато плавав і згодом досконало опанував мистецтво кораблеводіння. Вже дорослим Колумб оселився у столиці Португалії Лісабоні як працівник італійської торгової компанії.

Проект плавання до східних берегів Азії західним шляхом (Атлантичним океаном) Колумб розробив на підставі вчення про кулястість Землі.

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Домовитися про кошти на експедицію з португальським королем Жуаном II Колумбу так і не вдалося, і в 1485 він переселився в Іспанію, яка в той час як тільки стала єдиним королівством.

Іспанські монархи були зацікавлені у зміцненні своєї могутності. Але й тут минуло кілька років, перш ніж королева Ізабелла та король Фердинанд підтримали план Колумба.

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Гроші на експедицію дали одні з найбагатших у країні людей — фінансист Сантанхель та купець Санчес. І 3 серпня 1492 року флотилія під командуванням Колумба (каравели «Санта-Марія», «Пінта» та «Нінья») вийшла з порту Палое.

Вночі 12 жовтня було помічено вогні багать і вузька смуга берега. На світанку кораблі підійшли до острова, вкритого тропічною рослинністю. Це був один із островів Багамської групи, який Колумб трохи пізніше назвав Сан-Сальвадор («Святий рятівник»).

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Так 12 жовтня 1492 відбулося велике географічне відкриття — Колумб відкрив Америку. У тому ж плаванні Колумб відкрив ще низку островів, будучи твердо впевненим у тому, що вони розташовані біля східних берегів Азії.

Повернувшись до Іспанії, Колумб організував ще три експедиції, під час яких відкрив нові острови, а також північне узбережжя Південної та східне узбережжя Центральної Америки.

Спочатку і сам Колумб, і всі довкола були впевнені, що це і є та сама «Індія». Проте вже тоді знайшлися ті, хто сумнівається в цьому. Наприклад, італійський історик Петро Мартир написав 1493 року, що Колумб відкрив не береги Азії, а «Новиц Світ». Але це вже тема для окремої розмови.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.