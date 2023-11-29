35.70 / 36.26 38.83 / 39.56
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Новорічний салат з фетою та мандаринами: легкий та корисний

22:30 2 грудня 2023
салат

Багато хто чомусь не може уявити свята без салатів під майонезом. Навіть якщо потім погано почуваються або клянуть себе за набрані зайві кілограми, не можуть відмовитися від стереотипів. Але чому б не спробувати змінити звички? Адже це не так складно, як здається.

Рецептом легкого та корисного новорічного салату поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Подавайте цей салат у гарному сучасному салатнику, — радить Ардія Діаманті. — Можете спробувати приготувати його, не чекаючи на свята. А якщо сподобається, повторити.

Новорічний салат (на 2 особи)

Томати чері — 6 шт.

Рукола — пучок

РЕКЛАМА

Салатна цибуля — 1 шт.

Фета — 100 г

РЕКЛАМА

Виноград — гроно

Мандарини — 2 шт.

Оливкова олія та сіль до смаку

РЕКЛАМА

Фету порізати кубиками, томати чері — на половинки, цибулю — кільцями. Все це змішати, додати руколу, виноград і часточки мандарину.

Заправити оливковою олією та посолити.

Смачного!

Раніше «ФАКТИ» пропонували приготувати на свято салат «Білосніжка» від Людмили Борщ — простий, легкий та по-новорічному чарівний.

Читайте також: Салат «Французький Бульвар» від Людмили Борщ: дуже смачний і яскравий, сподобається всім рідним і гостям

Фото з альбому Ольги Сметанської

66

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

журналіст та письменник Василь Зима

Такої України путін не боїться: журналіст про те, як ми пограємо війну і шанс бути нацією

Щастя на долонях

Тельцям — цікаві зарубіжні пропозиції, Рибам — масштабні проєкти: фінансовий гороскоп на грудень від Марини Скаді

ніжний торт

Дуже ніжний тортик до чаю або кави: просто тане в роті

Молода пара

Стрільці зможуть побачити результати своєї діяльності, а Овни — вдатися до мрій: що приготували зірки і погода 2 грудня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту