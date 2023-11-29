Новорічний салат з фетою та мандаринами: легкий та корисний

Багато хто чомусь не може уявити свята без салатів під майонезом. Навіть якщо потім погано почуваються або клянуть себе за набрані зайві кілограми, не можуть відмовитися від стереотипів. Але чому б не спробувати змінити звички? Адже це не так складно, як здається.

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Рецептом легкого та корисного новорічного салату поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Подавайте цей салат у гарному сучасному салатнику, — радить Ардія Діаманті. — Можете спробувати приготувати його, не чекаючи на свята. А якщо сподобається, повторити.

Новорічний салат (на 2 особи) Томати чері — 6 шт. Рукола — пучок РЕКЛАМА Салатна цибуля — 1 шт. Фета — 100 г РЕКЛАМА Виноград — гроно Мандарини — 2 шт. Оливкова олія та сіль до смаку РЕКЛАМА Фету порізати кубиками, томати чері — на половинки, цибулю — кільцями. Все це змішати, додати руколу, виноград і часточки мандарину. Заправити оливковою олією та посолити. Смачного!

Раніше «ФАКТИ» пропонували приготувати на свято салат «Білосніжка» від Людмили Борщ — простий, легкий та по-новорічному чарівний.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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