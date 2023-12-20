Новорічний салат для тих, хто береже фігуру: смачно і корисно

Тим, хто береже фігуру, скласти святкове меню неймовірно складно. Адже доводиться відмовлятися від майонезу, цукру, борошняних виробів і багато іншого.

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Але здорова їжа може бути не менш смачною, ніж та, яку до неї не відносять.

Які ж салати можна приготувати, щоб і фігурі не нашкодити, і насолодитися смаком?

Рецептом такої страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Цей салат ситний і при цьому не дуже калорійний, — каже Ардія Діаманті. — Подавайте його в салатнику з кришталю або кольорового скла. Авокадо використовуйте досить стиглий. Зелений горошок за бажанням можна замінити консервованою кукурудзою.

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Новорічний салат (на 4 особи) Авокадо — 2 шт.

Свіжий огірок -2 шт.

2 яйця

Зелена цибуля — за смаком

Фета або бринза — 150 г

Зелений горошок консервований — 4 столові ложки

Базилік — за смаком

Сік половини лимона

Сіль — за смаком

Оливкова олія — столова ложка

Сир, яйця та очищений огірок нарізати кубиками, авокадо — на слайси. Додати зелену цибулю, базилік і консервований горошок. Усе змішати. Заправити соком лимона та оливковою олією.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт незвичайної картоплі на свята.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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