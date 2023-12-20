Новорічний салат для тих, хто береже фігуру: смачно і корисно
Тим, хто береже фігуру, скласти святкове меню неймовірно складно. Адже доводиться відмовлятися від майонезу, цукру, борошняних виробів і багато іншого.
Але здорова їжа може бути не менш смачною, ніж та, яку до неї не відносять.
Які ж салати можна приготувати, щоб і фігурі не нашкодити, і насолодитися смаком?
Рецептом такої страви поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Цей салат ситний і при цьому не дуже калорійний, — каже Ардія Діаманті. — Подавайте його в салатнику з кришталю або кольорового скла. Авокадо використовуйте досить стиглий. Зелений горошок за бажанням можна замінити консервованою кукурудзою.
Новорічний салат (на 4 особи)
- Авокадо — 2 шт.
- Свіжий огірок -2 шт.
- 2 яйця
- Зелена цибуля — за смаком
- Фета або бринза — 150 г
- Зелений горошок консервований — 4 столові ложки
- Базилік — за смаком
- Сік половини лимона
- Сіль — за смаком
- Оливкова олія — столова ложка
Сир, яйця та очищений огірок нарізати кубиками, авокадо — на слайси. Додати зелену цибулю, базилік і консервований горошок. Усе змішати. Заправити соком лимона та оливковою олією.
І смачного!
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Фото з альбому Ольги Сметанської138