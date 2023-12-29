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Салат «Святковий»: смачно та оригінально

22:32 1 січня 2024
Святковий салат

У салаті «Святковий» гармонійно поєднуються всі інгредієнти. Червона риба — завжди смачно, а мандарини надають салату соковитість та свіжість, пояснює фудблогерка Юлія Ковальчук, яка раніше давала рецепт маринованих печериць.

Інгредієнти:

  • Варена картопля — 3−4 шт.
  • Слабосолона червона риба — 150 г
  • Мандарини — 2−3 шт.
  • Твердий сир — 150 г
  • Варені яйця — 6 шт.
  • Сіль — за смаком
  • Майонез — 250−300 г

Для печива:

  • Вершкове масло або маргарин — 125 г
  • Один плавлений сирок (90 г)
  • Борошно — 80 -100 г

Для прикрашання:

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  • Червона ікра — 1 ст. л.
  • Зелень — за смаком

Приготування

Червону рибу нарізати невеликими шматочками. Мандарини почистити, розділити на дольки та порізати. Варену картоплю натерти на великій тертці. Варені яйця розділити на білки та жовтки та окремо натерти на дрібній тертці. Так само натерти твердий сир.

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Салат краще збирати у роз’ємному кондитерському кільці. Першим шаром викласти картоплю, трохи підсолити, утрамбувати та змастити майонезом.

Далі викласти червону рибу та мандарини і теж змастити майонезом.

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Потім шар сиру, яєчних жовтків — і майонез

Посипати салат білками і поставити до холодильнику на кілька годин.

Прикрасити салат печивом-зірочками, ікрою та зеленню.

Смачного!

Нагадаємо рецепт справжнього делікатесу — варення з айви в рожевому ігристому.

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