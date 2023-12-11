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Мариновані печериці на святковий стіл: просто та смачно

20:15 13 грудня 2023
Мариновані печериці

Ці мариновані грибочки можна подавати як самостійну закуску, а також вони можуть бути складовими інших закусок та салатів на святковий стіл. Готуються швидко і без зайвого клопоту. Вони смачніші та бюджетніші за магазинні, ділиться фудблогерка Юлія Ковальчук, яка раніше пропонувала приготувати тушковані реберця в томатному соку з чорносливом.

Інгредієнти:

  • Печериці — 1 кг
  • Олія — 125 г
  • Оцет 9% - 75 г
  • Цукор — 3 ч. л. (з гіркою)
  • Сіль — 1 ч. л. (без гірки)
  • Лавровий лист — 3 шт.
  • Перець духмяний — 6 горошин
  • Перець чорний — 6 горошин
  • Часник — 3 зубчики

Докладний процес приготування дивіться у відео.

Нагадаємо рецепт домашного печива, яке просто тане в роті.

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