Мариновані печериці на святковий стіл: просто та смачно

Ці мариновані грибочки можна подавати як самостійну закуску, а також вони можуть бути складовими інших закусок та салатів на святковий стіл. Готуються швидко і без зайвого клопоту. Вони смачніші та бюджетніші за магазинні, ділиться фудблогерка Юлія Ковальчук, яка раніше пропонувала приготувати тушковані реберця в томатному соку з чорносливом.

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Інгредієнти: Печериці — 1 кг

Олія — 125 г

Оцет 9% - 75 г

Цукор — 3 ч. л. (з гіркою)

Сіль — 1 ч. л. (без гірки)

Лавровий лист — 3 шт.

Перець духмяний — 6 горошин

Перець чорний — 6 горошин

Часник — 3 зубчики

Докладний процес приготування дивіться у відео.

Нагадаємо рецепт домашного печива, яке просто тане в роті.

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