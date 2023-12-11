Мариновані печериці на святковий стіл: просто та смачно
Ці мариновані грибочки можна подавати як самостійну закуску, а також вони можуть бути складовими інших закусок та салатів на святковий стіл. Готуються швидко і без зайвого клопоту. Вони смачніші та бюджетніші за магазинні, ділиться фудблогерка Юлія Ковальчук, яка раніше пропонувала приготувати тушковані реберця в томатному соку з чорносливом.
Інгредієнти:
- Печериці — 1 кг
- Олія — 125 г
- Оцет 9% - 75 г
- Цукор — 3 ч. л. (з гіркою)
- Сіль — 1 ч. л. (без гірки)
- Лавровий лист — 3 шт.
- Перець духмяний — 6 горошин
- Перець чорний — 6 горошин
- Часник — 3 зубчики
Докладний процес приготування дивіться у відео.
Нагадаємо рецепт домашного печива, яке просто тане в роті.59