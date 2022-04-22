На пенсію у 50 років і велика знижка на комуналку: що потрібно знати про пільги для учасників тероборони

Бійці із Сил територіальної оборони ЗСУ можуть отримати не лише статус учасника бойових дій, а й низку пільг.

Як повідомляє видання «На пенсії», вони мають право на набуття статусу ветерана війни та відповідні пільги, у тому числі стосовно пенсійного забезпечення — чоловіки, які беруть участь у бойових діях, зможуть виходити на пенсію достроково — у 55 років (при стажі не менше 25 років) років), жінки — у 50 років (при стажі не менше 20 років).

Бійці, які отримали поранення, контузії, каліцтва чи тяжкі захворювання, пов'язані з виконанням бойових завдань, можуть набути статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. У такому разі їм буде встановлені підвищення до пенсії:

для учасників бойових дій — 25% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни — від 30% до 50% прожиткового мінімуму, залежно від групи інвалідності.

Мінімальна пенсійна виплата становитиме для учасників бойових дій 210% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб; для осіб з інвалідністю внаслідок війни — від 360% до 650% прожиткового мінімуму.

Зазначені статуси передбачають низку пільг, у тому числі на оплату комунальних послуг.

Зазначається, що члени сімей загиблих або померлих бійців тероборони набудуть статусу «сім'ї загиблих (померлих) захисників та захисниць». У разі загибелі добровольця тероборони його сім'я також отримуватиме підвищену пенсію — у розмірі, передбаченому для членів сім'ї загиблих військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що за добровольцями територіальної оборони закріпили особливий статус в Україні — вони можуть розраховувати на такі самі соціальні пільги як учасники бойових дій.

Фото зі сторінки Територіальної оборони ЗС України у соцмережах

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