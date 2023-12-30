Частина пенсіонерів можуть втратити свої виплати: кому це загрожує

Деякі пенсіонери в Україні можуть залишитися без виплат. Існують окремі випадки, коли українцям припиняють нараховувати пенсії, пише профільне видання «На пенсії».

ВІДЕО ДНЯ

Журналісти нагадують, що громадяни України, які вийшли на пенсію за вислугу років, можуть позбутися пенсії, якщо продовжать працювати за своєю спеціальністю. Це випливає з відповіді Пенсійного фонду України на запитання одного з користувачів.

У якому випадку припиняється нарахування пенсії за вислугу років

Якщо пенсіонер продовжив роботу за своєю спеціальністю, яка передбачає отримання пенсії за вислугу років, то поки він працює, виплати будуть зупинені. Після звільнення з такої роботи виплати почнуть надходити у встановленому розмірі.

РЕКЛАМА

У разі якщо людина після призначення пенсії вийде на роботу за іншою спеціальністю, яка не передбачає права на пенсію за вислугу років, вона продовжить отримувати вже призначену пенсію.

Чи має право вчитель отримувати пенсію за вислугу років

РЕКЛАМА

Запитання Пенсійному фонду поставила колишня вчителька, яка отримує пенсію за вислугу років. Після отримання пенсії за вислугу років вона влаштувалася на посаду асистента вчителя інклюзивного класу в загальноосвітній школі.

«Чи маю я право в період роботи на виплату пенсії?» — цікавиться пенсіонерка.

РЕКЛАМА

Згідно з відповіддю Пенсійного фонду, у такому разі робота на посаді асистента вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі не дає права на призначення пенсії за вислугу років.

«Отже, у період роботи на зазначеній посаді призначена пенсія за вислугу років виплачується», — відповіли в ПФУ.

Нагадаємо, що зростання з 1 січня мінімальної зарплати з 6700 гривень до 7100 гривень буде підставою для перерахунку пенсій непрацюючим пенсіонерам віком 65+, які мають повний страховий стаж (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно). Мінімальний розмір пенсій таких пенсіонерів з 1 січня 2024 року не може бути меншим за 40% мінімальної зарплати — 2 840 гривень.

Фото Головного управління ДПС у Запорізькій області



158

Читайте нас у Facebook та Instagram