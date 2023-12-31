Чарльз III пориває з королівською традицією

Король Чарльз III отримав численні вітальні листівки до свого 75-річчя, на святкування якого не було запрошено принца Гаррі. Тепер британський монарх подякував шанувальникам і підготував для них сюрприз.

ВІДЕО ДНЯ

Позаду у короля залишилися зворушливі місяці. Він перебуває на британському троні з 8 вересня 2022 року й одразу ж завоював прихильність підданих. Вже на другий день свого правління він довів, що готовий налагодити зв'язок зі своїм народом, старанно тиснув простимгромадянам руки і пропонував розраду за межами палацу. В результаті багато британців скористалися можливістю привітати свого короля з 75-річчям у листопаді. Як завжди, Чарльз розіслав листівки з подякою, щоб показати свою вдячність за привітання — і вибрав дуже особливий мотив.

Король вирішив відмовитися від офіційного портрета на своїх листівках. Багато хто заздалегідь очікував на фотографію його коронації. Натомість на світлині з нагоди Дня подяки Чарльз III зображений на церковній службі в соборі Святого Джайлза в Единбурзі, Шотландія: Чарльз перебуває в русі й не дивиться прямо в камеру. Королівські шанувальники не могли не помітити, що 75-річний Чарльз порушує традиції, обираючи фотографію.

«Дивно, що він не вибрав фото з коронації», — йдеться в одному з коментарів в Instagram.

РЕКЛАМА

Але не лише фотографія свідчить про те, що король Чарльз III обрав новий підхід: його слова також відрізняються від попередніх послань подяки. «Я дуже вдячний вам за те, що ви згадали про мене в мій 75-й день народження і надіслали мені таке зворушливе повідомлення. Надсилаю вам найтепліші побажання», — йдеться у ньому.

Один з шанувальників у соцмережі X (колишній Twitter) одразу ж помітив нововведення: «Цьогорічна листівка — це перша відповідь, яку я отримав від короля Чарльза на день народження, що написана від першої особи. Всі попередні відповіді були написані від третьої особи (принц Уельський)».

Неформальне привітання від короля Чарльза було добре сприйняте шанувальниками британської корони. «Красива фотографія», - пишуть вони в Instagram.

РЕКЛАМА

Раніше Меган Маркл розповіла, що може бути у різдвяному списку її сина принца Арчі й чому він цього не отримає.

Читайте також: Британці просто у захваті: Кейт та Вільям представили щире фото своїх дітей РЕКЛАМА

291

Читайте нас у Facebook та Instagram