Чи законне позбавлення українських пенсій мешканців окупованих територій, які отримують виплати від росії: що кажуть юристи

Якщо пенсіонер на тимчасово окупованій території України почав отримувати російську пенсію, то це не означає автоматичного позбавлення українських виплат. Про це розповіла юристка громадської організації «Донбас-SOS» Тетяна Юрлова, пише «Реальна газета».

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«Станом на сьогодні законодавчих підстав це робити немає. Безпосередньо на підставі того, що особа отримує російську пенсію. В органах пенсійного фонду немає інформації про те, що особа отримує російську пенсію, чи не отримає. Законодавчих підстав позбавляти не передбачено. Проте є багато інших підстав, за якими людям припиняють виплати пенсії. Зокрема це відсутність руху коштів по рахунку протягом півроку року в залежності від того, на скільки була випущена карта. Тому важливо ідентифікуватись особам, які перебувають на окупованих територіях», — розказала вона.

Раніше «ФАКТИ» писали, в яких випадках пенсійний рахунок можуть повністю заблокувати, а також про те, які дві категорії українців можуть залишитися без пенсій.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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