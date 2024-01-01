Ракетний удар по Києву: рятувальники знайшли ще тіла загиблих

У Шевченківському районі Києва під завалами складського приміщення рятувальники виявили ще 4 тіла загиблих. Загальна кількість загиблих вже 27, постраждалих — 30 людей.

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Пошуково-рятувальна операція триває, повідомив вранці 1 січня начальник КМВА Сергій Попко.

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Сьогодні у столиці оголошено день жалоби.ㅤ



Нагадаємо, 29 грудня російський ворог атакував Україну спочатку ударними дронами, а потім ракетами різних типів. Всього було запущено 110 ракет. Під ударами опинилася майже вся Україна. Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних жителів Києва.

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