1 січня 2024

У середині січня видатному японському письменнику Харукі Муракамі виповниться 75 років. Всесвітньо відомий автор таких романів, як «Полювання на овець», «1Q84», «Норвезький ліс» та багатьох інших книг, перекладених 50 мовами і стали справжніми бестселерами, не любить давати інтерв'ю. Тому факти про його життя часом доводиться збирати буквально по крихтах.

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Ідея написання першої книги народилася у нього у 29 років під час перегляду бейсбольного матчу. До цього моменту Муракамі ніколи навіть не думав про кар'єру письменника.

Він був затятим курцем до 33 років, поки не став прихильником здорового способу життя, захопившись плаванням та марафонським бігом. Якось йому навіть вдалося подолати ультрамарафон дистанцією 100 кілометрів! Про свій досвід Муракамі написав книгу «Про що я говорю, коли говорю про біг».

Письменник так любить джаз, що слухає його по 10 годин на день. Свого часу він навіть зібрав колекцію із 40 тисяч платівок. Його першою роботою була посада продавця у музичному магазині. У 25 років майбутній класик сучасної японської літератури відкрив у Токіо джаз-бар «Пітер Кет», яким керував сім років. А у 2018 році (у віці 70 років) спробував себе у ролі діджея на радіо Tokyo FM.

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Мураками блискуче перекладає американську літературу. Завдяки йому японською мовою опубліковані твори Ірвінга, Фіцджеральда, Селінджера, Урсули Ле Гуїн та інших американських авторів. Саме його переклад роману «Над прірвою у житі» став лідером з продажу перекладної літератури в Японії.

Письменник веде непростий спосіб життя. Щодня він прокидається о 4 годині ранку, щоб розпочати роботу над перекладами чи написанням власних книг. А лягає спати зазвичай о 9-й вечора.

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Любить кішок. На багатьох фотографіях письменника можна побачити разом із його улюбленцями. Коти також часто зустрічаються у книгах Муракамі.

Його не турбують гроші. В одному з рідкісних інтерв'ю Муракамі зізнався, що не має уявлення, скільки грошей заробляє на рік та скільки податків сплачує.

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Раніше він дуже любив подорожувати і навіть кілька років жив в Італії, Греції, Англії та США. Але після теракту в японському метро 1995 року вирішив остаточно оселитися на батьківщині.

Понад 50 років одружений з Йоко Такахасі, яку зустрів під час навчання в університеті. Дітей у подружжя немає.

А ще Муракамі відомий тим, що кілька разів категорично відмовлявся від здобуття престижних літературних премій. Він пояснює це тим, що планує більше часу присвятити роботі, а увага з боку ЗМІ цьому лише заважатиме…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.