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Суспільство та люди

У Зеленського хочуть звільнити від мобілізації українців із високими доходами: названо причину

15:41 2 січня 2024
Військовий квиток

Нещодавно до Верховної Ради був внесений проєкт нового закону, який регламентує, зокрема, мобілізаційні та демобілізаційні процеси — він ще не винесений на обговорення, але вже встиг стати резонансним. Можливо, його доопрацьовуватимуть.

Не виключено, що разом з цим законопроєктом розглядатимуть й документ, яким пропонується спростити процедуру бронювання від мобілізації для осіб з високими офіційними зарплатами та для тих, хто платить великі податки. Про це пише «Форбс», зазначаючи, що такі ідеї обговорюються в Офісі президента.

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Зокрема, обговорюється пропозиція щодо бронювання військовозобов`язаних, офіціяна заплата яких складає більше 33 тисяч гривень і які сплачують податок на доходи фізичних осіб не менше ніж шість тисяч гривень. Інший варіант — цифри мають бути вдвічі більші. Таке бронювання пропонують робити через синхронізацію державних реєстрів: «Оберіга», де містяться дані зареєстрованих військовозобовʼязаних, та баз Податкової. Якщо система побачить сплату великих податків, то «Оберіг» згенерує QR код про бронювання, який діятиме 45 днів.

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Втім, зазначається, що таке рішення має розглядатися лише після ухвалення закона щодо мобілізації та внесення змін у чинне законодавство.

Раніше заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко розповідала, що Міноборони запропонувало Кабміну опрацювати питання щодо можливості постановки на військовий облік через ЦНАПи.

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Фото з мережі

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