Зірвано джекпот майже на мільярд доларів — це п'ятий за величиною виграш в історії лотереї Powerball

Щасливий власник білету Powerball у Мічигані виграв джекпот у розмірі 842 мільйони доларів — 10-й за величиною приз в історії лотерей — під час історичного новорічного тиражу. Виграшними номерами були 12, 21, 42, 44 і 49. Нагадаємо, що у жовтні у США було зірвано лотерейний джекпот у розмірі 1 млрд 770 млн доларів.

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Це перший випадок, коли хтось виграв джекпот у новорічну ніч з моменту заснування гри у 1992 році, повідомляється на веб-сайті лотереї, пише New York Post. Гравець, особистість якого не розголошується, придбав виграшний квиток у продуктовому магазині Food Castle у місті Гранд-Бланк, штат Мічиган.

Новий член клубу мільйонерів може вибрати між головним призом у розмірі 842,4 мільйона доларів, який буде виплачуватися протягом 29 років з 30 інтервалами, або одноразовою виплатою у розмірі 425,2 мільйона доларів.

«Який неймовірний початок нового року для Powerball», — сказав Дрю Світко, голова продуктової групи Powerball та виконавчий директор Пенсильванської лотереї, у своїй заяві.

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Виграш у розмірі $ 842.4 мільйони також є п'ятим за величиною в історії Powerball. Двоє людей в Техасі і Флориді виграли по 2 мільйони доларів, вгадавши всі п'ять білих чисел і скориставшись функцією Power Play лотереї.

Ще чотири індивідуальні квитки, продані в Каліфорнії, Коннектикуті, Флориді та Меріленді, вгадали всі п'ять білих чисел і отримали приз у розмірі 1 мільйона доларів. Наступний тираж лотереї, що відбудеться 3 січня, поверне мінімальний головний приз у розмірі 20 мільйонів доларів.

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Раніше повідомлялося, що торік у п'ятницю, 13-ого січня, зірвано гігантський лотерейний джекпот у розмірі 1,35 млрд доларів.

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