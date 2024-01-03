Тесля з білорусі: політолог розкрив правду про двійника путіна

Відомий російський політолог і відеоблогер Валерій Соловей, який повідомляв про смерть путіна, поділився своїми думками щодо двійника російського диктатора. На його думку, на нещодавньому новорічному зверненні був не справжній очільник кремля, а Євген Васильович, тесля з білорусі.

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«Чому новорічне привітання путіна було таким коротким? Все це для того, щоб ви не придивлялися до зовнішності та не прислухалися до голосу тієї людини, яка виступала замість путіна. А це Євген Васильович, він родом з білорусі. Це тесля 4-го розряду. Чиста правда», — говорить Соловей.

Також політолог додав порівняльні відео двох новорічних привітань володимира путіна — за 2022-й та 2024-й рік, додавши, що отримав багато відгуків людей, і вони визнали, що політолог має рацію у своїй версії.

Також Валерій Соловей додав, що на вибори президента росії замість «справжнього путіна» піде саме білоруський тесля Євген Васильович.

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«Коли він отримає перемогу, то сформує новий кабінет міністрів. Очолить його секретар ради безпеки росії Микола Патрушев. Потім путін повністю йому передасть владу, далі розпустить весь кабінет до кінця 2024 року».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», штучний інтелект підтвердив, що путін використовує двійників.

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