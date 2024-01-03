Диво в аеропорту Токіо: стало відомо, як вдалося врятувати життя майже 400 людей

Драматичні події сталися на злітно-посадковій смузі аеропорту Ханеда в Токіо. Пасажирський літак зіткнувся з літаком японської берегової охорони. Завдяки ефективній евакуації вдалося врятувати майже 400 осіб, які були у Airbus A350. Експерти в захваті від того, наскільки ефективно була проведена операція, і відзначають відмінну співпрацю екіпажу і пасажирів, а також підкреслюють важливість ретельних тренувань.

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Літак Airbus A350, що належить авіакомпанії Japan Airlines, перетворився на вогняну кулю після зіткнення з літаком берегової охорони під час посадки. П'ятеро з шести членів екіпажу літака берегової охорони загинули. Вижив лише капітан, який встиг завчасно евакуюватися. Однак він отримав серйозні поранення.

На противагу цьому, бездоганна евакуація літака Japan Airlines вразила світ і отримала похвалу багатьох експертів. Завдяки швидким і надзвичайно ефективним діям, 379 осіб (367 пасажирів і 12 членів екіпажу), які перебували на борту, залишилися живими. Інформаційне агентство Reuters назвало це «дивом».

Авіаційні експерти зазначають, що зразкова евакуація стала можливою завдяки тому, що екіпаж пройшов ретельну підготовку, а пасажири дотримувалися протоколів безпеки.

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«На жодному з відео, які я бачив, я не помітив — після виходу з літака — жодного пасажира, який би мав при собі багаж. Якби люди спробували взяти ручну поклажу, це було б дуже небезпечно, оскільки сповільнило б евакуацію», — розповів ВВС професор Ед Галеа, директор Інженерної групи пожежної безпеки в Університеті Гринвіча.

За його словами, літак був перевернутий, а це означало, що пасажирам було важко пересуватися. Пристрої зв'язку екіпажу з пасажирами також не працювали належним чином. Тому екіпажу довелося давати вказівки через мегафон і криком, повідомляє Japan Airlines.

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Колишня стюардеса Japan Airlines розповіла BBC, що пасажирам комерційного рейсу надзвичайно пощастило. За її словами, в такі моменти дуже важливо, щоб пасажири не панікували. Те, що вдалося вивести всіх, є результатом хорошої координації між екіпажем і пасажирами, які слідували інструкціям, додала вона. Вона розповіла, що нові члени екіпажу — перед тим, як вони будуть допущені до комерційних рейсів — проходять ретельні тренування з евакуації та порятунку, які повторюються щороку.

Пілот авіакомпанії з Південно-Східної Азії, який також говорив на умовах анонімності, сказав, що ретельна підготовка, яку пройшов екіпаж, допомогла провести швидку евакуацію.

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Міністерство транспорту Японії заявило, що розслідує інцидент.

Нагадаємо, що літак берегової охорони мав летіти в аеропорт міста Ніїгата на західному узбережжі Японії, щоб доставити допомогу постраждалим від землетрусу, який стався в префектурі Ісікава на Новий рік.

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