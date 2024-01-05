Шеннен Догерті хотіла завагітніти під час лікування від раку

Американська акторка Шеннен Догерті бореться з раком вже майже десять років. З листопада 52-річна акторка також відкрито розповідає про це у своєму новому подкасті Let's Be Clear with Shannen Doherty. В останньому епізоді вона розповідає, як її бажання стати матір'ю вплинуло на перебіг лікування раку. Вона кілька разів робила штучне запліднення, щоб подарувати собі та своєму чоловікові Курту Ісварієнку дитину.

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Акторка була у стосунках з Ісварієнком 14 років, а в шлюбі вони були 12 років. У квітні 2023 року актриса подала на розлучення зі своїм третім чоловіком після того, як дізналася, що він зраджує їй з іншою жінкою. Під час їхнього шлюбу у неї було сильне бажання завагітніти.

«Я хотіла дитину не тільки для себе, але й для свого чоловіка. Я хотіла цього для нашого шлюбу, я хотіла, щоб ця роль була виконана і для нього, — розповідає Догерті в інтерв'ю для подкасту. — Я зустріла свого чоловіка на пізньому етапі життя, і, як ви знаєте, багато чого сталося. Коли прийшов час приймати рішення, ми зупинилися на штучному заплідненні. Я зробила кілька спроб».

Шеннен Догерті бореться з раком молочної залози та його метастазами з 2015 року. У 2017 році вона оголосила, що тримає хворобу під контролем. Однак у 2020 році їй довелося повідомити, що у неї знову діагностували рак — вже на пізній і невиліковній стадії.

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У 2017 році вона вважала, що штучне запліднення сприяло її раку, тепер 52-річна жінка пояснює в подкасті: «Багато жінок, яких я знала і які пройшли штучне запліднення, також захворіли на рак молочної залози». Вона вважає, що «гормони, які закачуються в організм під час штучного запліднення, лише збільшують ризик».

Коли після хіміотерапії їй повідомили, що залишків пухлини більше не виявлено, вона більше не хотіла проходити процедуру штучного запліднення. На той час вона вже перебувала в менопаузі. Однак через свої переконання щодо штучного запліднення та зв'язку з раком вона також відмовилася від лікування тамоксифеном, поширеним методом лікування раку молочної залози, який впливає на гормон естроген в організмі. Тоді вона прийняла «інформоване рішення».

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«Моє тодішнє рішення ґрунтувалося на фактах, які я знала і які я досліджувала», — сказала акторка.

У червні 2023 року Догерті розповіла громадськості, що у неї з'явилися метастази в мозку. Кілька місяців тому в інтерв'ю виданню People вона повідомила, що рак також атакував її кістки.

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Раніше повідомлялося, що попри все Шеннен Догерті мріє про кохання.

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