Світоліна з травмою не пустила у фінал турніру в Окленді чемпіонку юніорських US Open та Вімблдону (відео)

Перша ракетка України Еліна Світоліна (25-а у світі), яка обіграла раніше в Новій Зеландії колишню першу ракетку світу Каролін Возняцькі, чемпіонку US Open-2021 Емму Радукану та Марі Боузкову з Чехії, пробилася до фіналу турніру WTA 250 в Окленді з призовим фондом 267 тисяч доларів.

ВІДЕО ДНЯ

У півфінальному поєдинку 29-річна українка, котра кілька разів брала медичний тайм-аут (Еліна грає з тейпом на нозі), перемогла у трьох сетах чемпіонку юніорських US Open-2018 та Вімблдону-2018 (у парі), 71-у ракетку світу 22-річну Ван Сіюй з Китаю — 2:6, 6:4, 6:3.

Вихід до фіналу турніру приніс Еліні 20 830 доларів призових. Головний трофей турніру в Окленді Світоліна оскаржить у матчі з чинною чемпіонкою змагань, третьою ракеткою світу 19-річною Коко Гауф із США, яка у півфіналі зламала опір своєї співвітчизниці Емми Наварро (31-а) — 6:3, 6:1.

До речі, ще одна українка Людмила Киченок, яка сенсаційно виграла Вімблдон у міксті, у парі з Оленою Остапенко з Латвії стала чемпіонкою турніру WTA 500 в австралійському Брісбені. Третій спільний титул українсько-латвійський тандем виграв завдяки перемозі у фіналі над дуетом Грет Міннен / Хезер Вотсон (Бельгія / Великобританія) — 7:5, 6:2. У 2022 році тенісистки ставали чемпіонками на турнірі WTA 250 у Бірмінгемі та WTA 1000 у Цинциннаті. Загалом це восьмий трофей у кар'єрі Людмили Киченок.

РЕКЛАМА

Олена Остапенко та Людмила Киченок з головним трофеєм турніру у Брісбеніі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна розкрила таємницю свого нового татуювання.

РЕКЛАМА

Фото WTA

РЕКЛАМА

56

Читайте нас у Facebook та Instagram