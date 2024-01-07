Після неділі, 7 січня, настане другий тиждень нового року, який далеко не у всіх пройде гладко — дехто опиниться під впливом поганого настрою, тоді як інші люди навпаки, зможуть зайнятися справами та вирішити проблеми.



Про те, що чекає на представників всіх знаків зодіаку, розповідає розклад за картами Таро, пише «Телеграф».

ВІДЕО ДНЯ

Овен — перевернутий Паж Мечів

У цьому положенні карта вказує на підступи, хитрі витівки, перешкоди у справах, причіпки до дрібниць та конфлікти. Постарайтеся найближчим часом не відкривати душу стороннім і бути напоготові, щоб не потрапити в пастку.

Телець — перевернутий Паж Кубків

У звичайному положенні це досить позитивна карта, проте перевернута вона попереджає, що скоро у Вас може з’явитися бажання втекти від себе та проблем у світ ілюзій, телебачення, алкоголю та інших способів забутися. Довіряйте інтуїції та не дайте такому настрою похитнути Вашу впевненість у собі.

Близнюки — перевернутий Паж Пентаклів

Днями у Вас може з’явитися безшабашний, бунтарський настрій, через що дуже складно даватиметься навчання та робота і можуть накотити напади жалю до себе. Намагайтеся не накручувати, а то ще переконайте себе, що проти Вас весь світ.

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Рак — перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що Ви можете бути і з собою не в ладі, і з іншими раді зробити конфлікт. Постарайтеся на тижні тримати себе в вуздечку і не йти напролом, інакше ситуація може стати гіршою.

Лев — перевернута Трійка Мечів

Ця карта ще називається Владика печалі. У прямому положенні вона попереджає про драму і серйозні розчарування, але в перевернутому вигляді каже, що удар буде не таким вже й сильним, можливо, станеться щось погане, до чого Ви були готові, або що не так важливо для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.

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Діва — Шістка Кубків

Ця карта ще називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі, домівку та сімейне щастя.

Терези — Королева Пентаклів

Впевненість і практичність — ось під яким гаслом пройде для Вас найближчий тиждень. Карта каже, що Ваша праця добре окупиться, Ви будете плідно працювати для добробуту свого та своїх близьких, і на душі у Вас буде гармонія.

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Скорпіон — Вісімка Жезлів

Ця карта ще відома як «Швидкість», вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. Скоро Вам може повернутися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити успіх за хвіст.

Стрілець — Трійка Кубків

Коротко значення цієї карти можна описати як «щасливий кінець». Незабаром якась сумна ситуація у Вашому житті зміниться на краще. Це може бути одужання від хвороби, примирення з близькою людиною, вирішення проблем із роботою тощо.

Козоріг — перевернутий Туз Мечів

У цьому положенні картка попереджає, що Вас можуть підстерігати проблеми на роботі або із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.

Водолій — Колесо Фортуни

Назва карти говорить сама за себе, і наступний тиждень може принести Вам новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.

Риби — Двійка Кубків

Ще ця карта називається «Владика кохання», і вона означає, що скоро Ви можете зблизитися з кимось, перевести відносини на новий рівень. Проведіть час із близькими людьми, прислухайтеся до їхніх порад, і все складеться сприятливо для вас.

Зазначимо, що крім попередження про майбутні події, карти Таро та зорі можуть також допомагати привести до ладу здоров'я та навіть зменшити вагу.

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