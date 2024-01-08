По всьому світу припинено польоти на літаках Boeing 737 MAX 9: що сталося

Аварія на рейсі 1282 авіакомпанії Alaska Airlines, що сталася 5 січня, коли в небі над США відірвалася частина обшивки фюзеляжу, знову привернула увагу до літака 737 Max компанії Boeing — найпопулярнішого літака компанії і найбільшого джерела її доходів. Раніше повідомлялося, що росія з початку війни зуміла закупити для своїх Boeing і Airbus запчастини на мільярди.

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Весь парк літаків Max був тимчасово виведений з експлуатації в 2019 році після двох смертельних катастроф. Тепер Федеральне управління цивільної авіації США наказало тимчасово призупинити експлуатацію деяких літаків 737−9 Max після недавньої катастрофи з цією моделлю, що змусило регуляторів та авіакомпанії по всьому світу вжити заходів обережності та обговорити подальші кроки, пише Bloomberg

Федеральне управління цивільної авіації США наказало тимчасово зупинити і перевірити деякі літаки 737−9 Max. Згідно із заявою FAA, це стосується близько 171 літака по всьому світу. Національна рада з безпеки на транспорті США також розслідує цю справу. Її голова Дженніфер Гоменді заявила, що розслідування включатиме перевірку нагляду FAA за компанією Boeing і процесу розробки планів для літаків відповідного типу.

Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) повідомило Bloomberg News, що воно прийняло надзвичайну директиву FAA. Воно зазначило, що жодна європейська авіакомпанія в державах-членах EASA не експлуатує літаки у постраждалій конфігурації Boeing.

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Управління цивільної авіації Великої Британії повідомило, що надіслало листи перевізникам, які не мають британських та іноземних дозволів, щоб дізнатися про перевірки, які проводяться перед польотами в повітряному просторі Великої Британії або над ним. У Великобританії немає зареєстрованих літаків 737−9 Max.

Адміністрація цивільної авіації Китаю в суботу ввечері провела екстрену нараду щодо інциденту з літаком Alaska Air, зважуючи свої дії у відповідь на вибух фюзеляжу, повідомляє Bloomberg News. Жоден китайський перевізник не експлуатує літаки 737−9 Max.

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Генеральний директорат цивільної авіації Індії просить авіакомпанії країни провести одноразову перевірку літаків 737−8 Max виробництва Boeing. Як і в Китаї, жоден індійський перевізник не експлуатує літаки 737−9 Max.

Авіакомпанія Alaska Air Group Inc., яка опинилася в центрі подій, спочатку зупинила всі 65 своїх літаків 737−9 Max через кілька годин після аварії. Пізніше вона дозволила 18 літакам відновити польоти після того, як вони пройшли детальний технічний огляд, що передував події. Однак згодом вона знову вивела всі літаки з експлуатації.

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United Airlines Holding Inc., найбільший оператор постраждалих літаків типу Max, заявляє, що всі 79 його літаків тимчасово стоять на землі. Наступним кроком для авіакомпанії буде визначення з FAA процесу перевірки і вимог для повернення літаків в експлуатацію. Раніше авіакомпанія заявляла, що 33 літаки пройшли необхідні перевірки перед тим, як всі літаки були приземлені.

Турецькі авіалінії повідомили, що управління цивільної авіації країни попросило їх перевірити невеликий парк з п'яти літаків 737−9 Max. До завершення технічного огляду перевізник вилучив літаки з експлуатації. FlyDubai заявила, що три її літаки 737−9 Max не підпадають під дію директиви FAA, повідомила компанія Bloomberg News.

Раніше повідомлялося, що ГУР провело кіберспецоперацію і дізналося, що цивільна авіація росії знаходиться на межі колапсу.

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