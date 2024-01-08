«Ми не знаємо ні імен, ні віку»: чому росія відмовляється повертати тисячі викрадених українських дітей

Росія не повертає викрадених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, тому що кремль не визнає Україну законним представником цих неповнолітніх. Таким чином, нікому поїхати і безпосередньо забрати таких дітей. Про це в етері телеканалу FREEДОМ повідомила юристка Регіонального центру прав людини Ксенія Корнієнко.

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За її словами, росія депортувала приблизно 4 тисяч неповнолітніх, які належать до категорій дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Ми не знаємо точно ні імен, ні віку і, на жаль, зараз немає жодних інструментів, щоб цих дітей повернути. Ми можемо зараз повертати тих дітей, у яких є законні представники, батьки, які готові поїхати та забрати свою дитину безпосередньо з росії або з окупованої території», — повідомила Корнієнко.

Юристка звернула увагу, що росія вважає всіх дітей на окупованих територіях своїми — громадянами рф, зокрема дітей, у яких немає батьків або законних опікунів.

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Нагадаємо, історик-міжнародник, дослідник масових депортацій у проєкті «Where Are Our People» Владислав Гаврилов повідомив, що у понад 57 регіонах рф розташовані так звані пункти тимчасового розміщення, куди везуть українців, зокрема й дітей, з окупованих територій України. Понад 800 таких пунктів може бути розташовано по всій росії. Також українських дітей депортують до Білорусі, там виявили шість таких пунктів.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україну вдалося повернути насильно вивезеного до росії Богдана Єрмохіна, який просив допомоги у президента України Володимира Зеленського, та ще вісьмох дітей.

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