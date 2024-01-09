Не тільки «мопеди»: в Україні з’явились російські дрони з реактивним двигуном

Російський ворог продовжує випробувати в Україні нові розробки свого «воєнторгу». Нещодавно Сили ППО збили над територією нашої країни перший «шахед-238» з реактивним двигуном.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив український військовий спеціаліст зі зв'язку Сергій Флеш.



За його словами, БПЛА долетів до середини країни. Дрон рухався зі швидкістю понад 500 км/год. Двигун БПЛА був китайського виробництва.

Фахівець додав, що на реактивному двигуні БПЛА можуть літати по всій країні. А через високу швидкість дрона для його збиття потрібно використовувати ПЗРК «Оса», «Ігла», «Стінгер».

«Долітатимуть до нас вони швидше, маневрують теж. Українці мають знати, що, окрім звуку мопеда в небі, тепер є звук літака», — зазначив Сергій Флеш.

РЕКЛАМА

Цю інформацію в етері телемарафону прокоментував речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

РЕКЛАМА

«Не можу підтвердити. Ми його не знаходимо. Хто знайшов — нехай підтверджує, показує та розповідає. Ми цю тему вже обговорювали, що Іран показав 238 „шахед“, чорного кольору. Після цієї демонстрації в нас БпЛА почали перефарбовувати в чорний колір й окупанти», — заявив Ігнат.

Оцінюючи ризики від нового «шахеда», Ігнат назвав новий БпЛА «міні крилатою ракетою». Як він пояснив, бойова частина безпілотника не буде великою через надмірне споживання пального реактивним двигуном.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що в листопаді у столиці Ірану Тегерані представили нову модифікацію ударного БпЛА shahed-136, яка отримала назву shahed-238. Її презентували у трьох версіях з різними системами наведення. Тоді Ігнат пояснив, що кольорове забарвлення БпЛА дозволятиме реактивному баражуючому боєприпасу бути менш помітним візуально в небі.

«Цей „шахед“ дуже реактивний, він забарвлений у чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуального виявлення», — сказав Ігнат.

Як повідомляли «ФАКТИ», російський ворог почав застосовувати в Україні нову тактику масованих атак. Спочатку росіяни запускають ударні дрони хвилями, які мають виявити українські засоби ППО. Потім хвилями запускають керовані ракети різних модифікацій. Зокрема, 8 січня під час атаки нашу країну атакували 8 «шахедами» та 51 ракетою. Сили ППО знищили всі ударні дрони та збили 18 ракет.



Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ракети, які летять за балістичною траєкторією, можуть збивати лише відповідні засоби ППО, зокрема, системи Patriot. Але цих систем зараз в Україні недостатньо.

369

Читайте нас у Facebook та Instagram