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Більше не разом: дружина Мурата Налчаджиоглу назвала причину розриву

12:59 9 січня 2024
Мурат Налчаджиоглу та Лілія Реус

Колишній чоловік запроданки Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу розійшовся з другою дружиною Лілією Реус, з якою зіграв весілля лише в червні минулого року в Києві. На тлі чуток про розлучення турецький бізнесмен відпочиває з новою обраницею та не коментує особисте життя. Проте розрив стосунків підтвердила Ліліія. Відповідаючи на запитання в інстаграмі, вона підтвердила, що вони з Муратом більше не разом. Причину зазначила досить завуальовано. «Всяке в житті трапляється», — написала вона.

Зараз Мурат вже не приховує стосунки з моделлю Анастасією Фоксі, хизується спільними фото з Дубаї. Чутки про розлучення почали ширитися ще з осені минулого року. Тоді Лілія залишилась в Україні, а Мурат поїхав до Туреччини. До цього вони демонстрували ідеальну сімейну картинку в соцмережах, разом проводили час час з дітьми. До них часто приєднувалась донька Мурата від Ані Лорак Софія. Проте і ці стосунки не склалися. До речі, Лілія прибрала зі своєї сторінки усі спільні з Муратом світлини.

Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

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