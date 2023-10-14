Латвія закриє два прикордонні переходи з росією: до чого тут Україна

Латвія, яка з 29 вересня заборонила в'їзд на свою територію автомобілів з російськими номерами, тимчасово закриє два прикордонні переходи у відповідь на рішення росії обмежити в'їзд для громадян України. Уряд балтійської країни-члена ЄС і НАТО вирішив закрити пункти пропуску «Вієнтуле» і «Педедзе» з 16 жовтня до подальших розпоряджень, пише Delfi.

Минулого тижня росія оголосила, що з 16 жовтня громадяни України зможуть в'їжджати до росії лише через два прикордонні пункти з третіх країн: московський аеропорт Шереметьєво та пункт пропуску «Лудонка». Раніше в'їзд до росії був можливий з Латвії через сім пунктів пропуску, а також з Естонії, Фінляндії та Норвегії. Загалом для українців буде закрито понад 30 пунктів пропуску, через які вони могли потрапити до росії — здебільшого для того, щоб звідти продовжити шлях до окупованих Москвою рідних міст.

«Ми неминуче були змушені прийняти таке рішення, тому що це було очевидно свідоме рішення росії створити не тільки ризик в цілому, але й, можливо, навіть гуманітарну кризу», — заявив міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскі в інтерв'ю Латвійському радіо.

Згідно з повідомленням, у пункті пропуску «Вієнтуле» можна було оформити близько 65 осіб на день, в той час як за статистикою до 600 українців могли б зараз захотіти перетнути кордон з росією в цьому пункті.

До слова, в етері радіо речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що обмеженням в’їзду і виїзду українців до росії через країни ЄС окупаційна влада прагне насильно паспортизувати українське населення на непідконтрольних Києву територіях України, а також може викрадати українських дітей.

Раніше в Латвії заборонили використання російської мови у громадських місцях.

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