Салат з буряком та сиром: корисно та смачно
Багато хто взимку купує свіжі огірки та помідори, думаючи, що вони корисні для здоров'я. Але, як відомо, найкорисніші — сезонні овочі. Із них можна приготувати чимало смачних страв. До того ж це бюджетно. Взимку один із таких овочів — буряк. Він чудово поєднується з багатьма видами м'яса та рибою, а також з такими овочами, як картопля та морква. Буряк смачний з цибулею або часником. До нього підійде практично будь-яка олія, сметана чи майонез. Рецептом салату з буряком та сиром поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше розповіла, як приготувати салат для тих, хто береже фігуру.
— Цей салат подавайте на листі салату, — каже Ардія Діаманті. — Це дуже гарно. Сметану можна замінити майонезом чи йогуртом без добавок.
Салат з буряком та сиром (на дві порції)
Буряк — 2 шт.
Сир — 150 г
Перепелині яйця — 4 шт.
Часник — 2 зубчики
Сметана — 3 ст. ложки
Сіль до смаку
Листя салату (за бажанням)
Буряк відварити та очистити, порізати крупно, додати блендований з часником і яйцями сир, заправити сметаною. Посолити.
І смачного!
Раніше Ардія Діаманті поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом салату з куркою, грінками та чорносливом.
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Фото Ольги Сметанської104