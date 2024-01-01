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Салат з куркою, грінками та чорносливом: ситно та смачно

22:30 3 січня 2024
Салат з куркою, грінками та чорносливом

Салати гарні не тільки на святковому столі. Приготуйте салат у будні — і ніхто в родині від нього не відмовиться. Салати — це палітра смаків — багата і щедра. Щоправда, міксувати все підряд не варто. Вибирайте тільки ті інгредієнти для використання, які добре поєднуються.

Рецептом салату з куркою, грінками та чорносливом поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати салат для тих, хто береже фігуру.

- Цей салат можна заправити сметаною або майонезом, але я рекомендую використовувати менш калорійний йогурт без усіляких добавок, — каже Ардія Діаманті. — Готувати салат потрібно безпосередньо перед подачею, щоб грінки не розмокли від соусу.

Салат із куркою та чорносливом (на дві порції)

  • Куряча грудка — 1 шт.
  • Скибочка пшеничного хліба — 1 шт.
  • Чорнослив — 4 шт.
  • Черрі -2 шт.
  • Зелений салат — за смаком
  • Зелена цибуля — за смаком
  • Йогурт для заправки — 2 столових ложки
  • Сіль

Відварити курячу грудку, порізати на квадратики, підрум'янити хліб у тостері та порізати на квадратики. Змішати. Додати половинки чері, зелену цибулю, салат і шматочки чорносливу, який заздалегідь потрібно обдати окропом.

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Заправити йогуртом і посолити.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт десерту з корольком і бананом.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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Салат з куркою, грінками та чорносливом

Салат з куркою, грінками та чорносливом: ситно та смачно

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