Салат з куркою, грінками та чорносливом: ситно та смачно
Салати гарні не тільки на святковому столі. Приготуйте салат у будні — і ніхто в родині від нього не відмовиться. Салати — це палітра смаків — багата і щедра. Щоправда, міксувати все підряд не варто. Вибирайте тільки ті інгредієнти для використання, які добре поєднуються.
Рецептом салату з куркою, грінками та чорносливом поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше пропонувала приготувати салат для тих, хто береже фігуру.
- Цей салат можна заправити сметаною або майонезом, але я рекомендую використовувати менш калорійний йогурт без усіляких добавок, — каже Ардія Діаманті. — Готувати салат потрібно безпосередньо перед подачею, щоб грінки не розмокли від соусу.
Салат із куркою та чорносливом (на дві порції)
- Куряча грудка — 1 шт.
- Скибочка пшеничного хліба — 1 шт.
- Чорнослив — 4 шт.
- Черрі -2 шт.
- Зелений салат — за смаком
- Зелена цибуля — за смаком
- Йогурт для заправки — 2 столових ложки
- Сіль
Відварити курячу грудку, порізати на квадратики, підрум'янити хліб у тостері та порізати на квадратики. Змішати. Додати половинки чері, зелену цибулю, салат і шматочки чорносливу, який заздалегідь потрібно обдати окропом.
Заправити йогуртом і посолити.
І смачного!
Нагадаємо рецепт десерту з корольком і бананом.
Фото з альбому Ольги Сметанської27