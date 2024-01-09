38.34 / 39.03 42.08 / 42.88
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Ми повинні готуватися до тривалої конфронтації», — голова МЗС Швеції

20:00 11 січня 2024
Голова МЗС Швеції Тобіас Біллстрьом

Голова МЗС Тобіас Біллстрьом під час Національної конференції «Суспільство та оборона» заявив, що росія залишатиметься серйозною загрозою для безпеки Швеції та Європи в осяжному майбутньому. Про це повідомляє видання Dagens Nyheter. Раніше «ФАКТИ» писали, що комісія парламенту Туреччини схвалила приєднання Швеції до НАТО.

«Ми повинні готуватися до тривалої конфронтації, яка триватиме доти, доки росія порушуватиме Статут ООН і європейський порядок безпеки», — сказав політик.

Він також заявляє, що військова та політична підтримка України з боку Швеції залишатиметься, і вітає рішення ЄС прийняти Україну до свого складу.

«Українські солдати також борються за нашу свободу і цінності», — каже він.

РЕКЛАМА

Також міністр закордонних справ обговорював роль Швеції як потенційного нового члена НАТО. «Швеція буде надійною, підтримуючою і відданою, і буде проводити політику солідарності з Альянсом. Ми підтримуємо підхід НАТО на 360 градусів. Це означає, серед іншого, що Швеція буде активною не лише в обороні і безпеці кордону НАТО з росією, а й, наприклад, на південному кордоні Європи і в Арктиці».

За словами Тобіаса Біллстрьома, це найбільша зміна в шведській політиці безпеки за останні 200 років, яка репрезентує нову ідентичність політики безпеки.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося про висновок експертів щодо результатів розслідування оборонного комітету: напад росії на Швецію можливий.

РЕКЛАМА

61

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ігор Гринкевич (на фото справа)

Міноборони розриває всі договори з компаніями, пов’язаними зі скандальними Гринкевичами

Наближається похолодання

Стрільцям — реалізації амбіцій, Ракам — нове кохання, а Терезам — успіхи на роботі: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода 11 січня

Овен

Доля приготувала приємні сюрпризи: у трьох знаків Зодіаку життя зміниться на краще найближчим часом

Депутатське подружжя

Провела першу ніч життя в бомбосховищі: у сім’ї нардепів народилась дитина і отримала від батьків незвичне ім’я

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту