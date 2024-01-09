Голова МЗС Тобіас Біллстрьом під час Національної конференції «Суспільство та оборона» заявив, що росія залишатиметься серйозною загрозою для безпеки Швеції та Європи в осяжному майбутньому. Про це повідомляє видання Dagens Nyheter. Раніше «ФАКТИ» писали, що комісія парламенту Туреччини схвалила приєднання Швеції до НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

«Ми повинні готуватися до тривалої конфронтації, яка триватиме доти, доки росія порушуватиме Статут ООН і європейський порядок безпеки», — сказав політик.

Він також заявляє, що військова та політична підтримка України з боку Швеції залишатиметься, і вітає рішення ЄС прийняти Україну до свого складу.

«Українські солдати також борються за нашу свободу і цінності», — каже він.

РЕКЛАМА

Також міністр закордонних справ обговорював роль Швеції як потенційного нового члена НАТО. «Швеція буде надійною, підтримуючою і відданою, і буде проводити політику солідарності з Альянсом. Ми підтримуємо підхід НАТО на 360 градусів. Це означає, серед іншого, що Швеція буде активною не лише в обороні і безпеці кордону НАТО з росією, а й, наприклад, на південному кордоні Європи і в Арктиці».

За словами Тобіаса Біллстрьома, це найбільша зміна в шведській політиці безпеки за останні 200 років, яка репрезентує нову ідентичність політики безпеки.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося про висновок експертів щодо результатів розслідування оборонного комітету: напад росії на Швецію можливий.

РЕКЛАМА

61

Читайте нас у Facebook та Instagram