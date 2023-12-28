Комісія парламенту Туреччини схвалила приєднання Швеції до НАТО

Питання прийняття Швеції до складу НАТО зрушило з мертвої точки. Як відомо, проти виступала Туреччина. Однак нині комітет із закордонних справ турецького парламенту схвалив заявку Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу. Тепер протокол про приєднання Швеції до НАТО має ухвалити весь парламент Туреччини, після чого його підпише президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

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Дата голосування в турецькому парламенті наразі не визначена. Однак навряд чи тепер це буде відкладено на довгий термін.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав рішення парламентського комітету в Туреччині. Він закликав Анкару, а також Будапешт (Угорщина теж затягує ратифікацію шведської заявки) проголосувати «якнайшвидше».

Нагадаємо, Туреччина та Угорщина гальмують прагнення Швеції стати частиною НАТО вже півтора року з гаком.

Основна претензія Ердогана до Швеції полягала в тому, що він звинувачував цю країну у приховуванні членів бойових груп, яких Анкара вважає терористами. Насамперед йдеться про заборонену в Туреччині Робочу партію Курдистану. Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.

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Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Швеція та Фінляндія відмовилися від політики військового нейтралітету, якого вони дотримувались протягом десятиліть. Вони оголосили про бажання увійти до складу НАТО. Їхній намір отримав прискорене схвалення всіх членів альянсу, за винятком Туреччини та Угорщини. Фінляндія подолала опір Анкари та Будапешта досить швидко й була прийнята до Північноатлантичного альянсу у квітні 2023 року, ставши 31-м членом НАТО.

Нагадаємо, днями російський диктатор владимир путін пригрозив новому члену НАТО та сусідній Фінляндії «проблемами».

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