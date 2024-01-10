Днями п'ять нових країн приєдналися до БРІКС: Саудівська Аравія, Іран, Ефіопія, Єгипет і ОАЕ. Відомо, що до цього союзу палає бажанням вступити і самопроголошений очільник білорусі олександр лукашенко. Наскільки то реально — виданню Charter97.org розповів керівник українського Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, який раніше коментував питання мобілізації.

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«Білоруський режим шукає, куди б йому увійти. Але я не дуже розумію, як БРІКС допоможе білорусі. Думаю, що і сам лукашенко цього не розуміє. Адже вони зараз шукають активної взаємодії з Китаєм напряму, як і з країнами Південно-Східної Азії. Розумію, що тягнути лукашенка в БРІКС буде росія, тому що вона його сприймає як свій проєкт. лукашенко за інерцією йде за путіним».

На думку експерта, найважливіше наразі для білорусі — зміна правлячого режиму та інтеграція із Заходом.

«Географічне положення дає можливість розвивати співпрацю з країнами і через Балтійське море, і з Україною через Чорне. Думаю, що відхід лукашенка і демократична білорусь була б цікава і Китаю. Набагато більше, ніж через призму росії, як зараз».

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Раніше повідомлялося, що Китай висунув Лукашенку жорсткі вимоги.

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