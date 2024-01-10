Зимове овочеве рагу: дешевше не буває
Багато хто чомусь думає, що дорогі страви смачніші за бюджетні. Це велика помилка. Бюджетні страви можуть бути не менш смачними. Одного разу один мішленівський шеф-кухар провів такий експеримент. У меню ресторану поставив пасту з томатами за ціною пасти з лобстерами. Гості закладу не могли повірити своїм очам і брали пасту з томатами, щоб зрозуміти, що ж у ній такого особливого. І ніхто не розчарувався! Багато хто говорив, що відчув смак дитинства. До слова, деякі знамениті страви мають просте походження. Спочатку їх готували в селянських сім'ях. І цей смак у багатьох людей, які багато досягли в житті, асоціюється з дитинством — найкращим часом життя.
Рецептом зимового овочевого рагу поділилася кулінарка Ардія Діаманті. Нагадаємо рецепт тавче гравче — квасолі по-македонськи.
- Цю страву подають гарячою, — каже Ардія Діаманті.
Зимове овочеве рагу
- Картопля-6 шт.
- Морква -2 шт.
- Буряк — 2 шт.
- Квасоля — 1 склянка
- Ріпчаста цибуля — 2 шт.
- Часник — за смаком
- Сало — 2 тонких шматочки
Буряк, моркву і картоплю порізати на слайси та просмажити на салі. Потім додати кільця цибулі. І ще прожарити. Після чого додати заздалегідь відварену квасолю. І все це протушкувати до повної готовності. Під час подачі додати розтертий часник.
І смачного!
Нагадаємо рецепт картопляних галушок із куркою та грибами.
Фото з альбому Ольги Сметанської126