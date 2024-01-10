38.34 / 39.03 42.08 / 42.88
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Зимове овочеве рагу: дешевше не буває

22:28 11 січня 2024
Зимове овочеве рагу

Багато хто чомусь думає, що дорогі страви смачніші за бюджетні. Це велика помилка. Бюджетні страви можуть бути не менш смачними. Одного разу один мішленівський шеф-кухар провів такий експеримент. У меню ресторану поставив пасту з томатами за ціною пасти з лобстерами. Гості закладу не могли повірити своїм очам і брали пасту з томатами, щоб зрозуміти, що ж у ній такого особливого. І ніхто не розчарувався! Багато хто говорив, що відчув смак дитинства. До слова, деякі знамениті страви мають просте походження. Спочатку їх готували в селянських сім'ях. І цей смак у багатьох людей, які багато досягли в житті, асоціюється з дитинством — найкращим часом життя.

Рецептом зимового овочевого рагу поділилася кулінарка Ардія Діаманті. Нагадаємо рецепт тавче гравче — квасолі по-македонськи.

- Цю страву подають гарячою, — каже Ардія Діаманті.

Зимове овочеве рагу

  • Картопля-6 шт.
  • Морква -2 шт.
  • Буряк — 2 шт.
  • Квасоля — 1 склянка
  • Ріпчаста цибуля — 2 шт.
  • Часник — за смаком
  • Сало — 2 тонких шматочки

Буряк, моркву і картоплю порізати на слайси та просмажити на салі. Потім додати кільця цибулі. І ще прожарити. Після чого додати заздалегідь відварену квасолю. І все це протушкувати до повної готовності. Під час подачі додати розтертий часник.

РЕКЛАМА

І смачного!

Нагадаємо рецепт картопляних галушок із куркою та грибами.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

126

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ігор Гринкевич (на фото справа)

Міноборони розриває всі договори з компаніями, пов’язаними зі скандальними Гринкевичами

Овен

Доля приготувала приємні сюрпризи: у трьох знаків Зодіаку життя зміниться на краще найближчим часом

Наближається похолодання

Стрільцям — реалізації амбіцій, Ракам — нове кохання, а Терезам — успіхи на роботі: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода 11 січня

британський співак Джеймс Моррісон

Він спустошений: співак Джеймс Моррісон переживає втрату

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту