Зимове овочеве рагу: дешевше не буває

Багато хто чомусь думає, що дорогі страви смачніші за бюджетні. Це велика помилка. Бюджетні страви можуть бути не менш смачними. Одного разу один мішленівський шеф-кухар провів такий експеримент. У меню ресторану поставив пасту з томатами за ціною пасти з лобстерами. Гості закладу не могли повірити своїм очам і брали пасту з томатами, щоб зрозуміти, що ж у ній такого особливого. І ніхто не розчарувався! Багато хто говорив, що відчув смак дитинства. До слова, деякі знамениті страви мають просте походження. Спочатку їх готували в селянських сім'ях. І цей смак у багатьох людей, які багато досягли в житті, асоціюється з дитинством — найкращим часом життя.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом зимового овочевого рагу поділилася кулінарка Ардія Діаманті. Нагадаємо рецепт тавче гравче — квасолі по-македонськи.

- Цю страву подають гарячою, — каже Ардія Діаманті.

Зимове овочеве рагу Картопля-6 шт.

Морква -2 шт.

Буряк — 2 шт.

Квасоля — 1 склянка

Ріпчаста цибуля — 2 шт.

Часник — за смаком

Сало — 2 тонких шматочки

Буряк, моркву і картоплю порізати на слайси та просмажити на салі. Потім додати кільця цибулі. І ще прожарити. Після чого додати заздалегідь відварену квасолю. І все це протушкувати до повної готовності. Під час подачі додати розтертий часник.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт картопляних галушок із куркою та грибами.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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